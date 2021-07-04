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Лежачих добивали ногами: в Киеве разборки закончились массовой дракой

4 июля 2021, 11:33
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Один из участников драки был сильно избит и упал прямо на асфальт.

Массовая драка на Подоле / Скриншот

В воскресенье рано утром, 4 июля, в Киеве на Подоле произошла массовая драка с участием с десятка молодых людей.

Столкновение произошло на Контрактовой площади, сообщает Telegram-канал ХК.

В побоище принимали участие молодые люди, некоторые из них были по пояс раздеты, а у некоторых была с собой футбольная атрибутика, а также национальные флаги Украины.

Обратим внимание, что один из участников драки был сильно избит и упал прямо на асфальт.

В то же время это не помешало его оппонентам добивать свою жертву ногами.

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Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове агрессивные пассажиры трамвая напали на девушку-кондуктора, которая, по их словам, не додала сдачи.

Обратим внимание, что мужчина пытается атаковать девушку на улице, при этом ему мешают другие пассажиры трамвая. Между оппонентами вспыхивает драка, мужчин пытаются разнять другие пассажиры.

новости Киева массовая драка
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