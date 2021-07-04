Лежачих добивали ногами: в Киеве разборки закончились массовой дракой

Массовая драка на Подоле / Скриншот

В воскресенье рано утром, 4 июля, в Киеве на Подоле произошла массовая драка с участием с десятка молодых людей.

Столкновение произошло на Контрактовой площади, сообщает Telegram-канал ХК.

В побоище принимали участие молодые люди, некоторые из них были по пояс раздеты, а у некоторых была с собой футбольная атрибутика, а также национальные флаги Украины.

Обратим внимание, что один из участников драки был сильно избит и упал прямо на асфальт.

В то же время это не помешало его оппонентам добивать свою жертву ногами.

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Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове агрессивные пассажиры трамвая напали на девушку-кондуктора, которая, по их словам, не додала сдачи.

Обратим внимание, что мужчина пытается атаковать девушку на улице, при этом ему мешают другие пассажиры трамвая. Между оппонентами вспыхивает драка, мужчин пытаются разнять другие пассажиры.