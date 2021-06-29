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"Повезло, что не убили": в Харькове избили обсчитавшуюся на 5 грн девушку-кондуктора

29 июня 2021, 09:25
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Девушку с оскорблениями вытащили из салона трамвая на улицу.

В Харькове напали на девушку-кондуктора
Пассажиры в Харькове атаковали кондуктора из-за сдачи / flickr.com/waltstoneburner

В Харькове агрессивные пассажиры трамвая напали на девушку-кондуктора, которая, по их словам, не додала сдачи.

Инцидент произошел накануне вечером в вагоне трамвая маршрута №27, сообщает местный Telegram-канал ХС Харьков, публикуя соответствующее видео.

"Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выкинули на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 грн сдачи. Повезло, что не убили за такое", - сказано в подписи под видео.

Обратим внимание, что мужчина пытается атаковать девушку на улице, при этом ему мешают другие пассажиры трамвая. Между оппонентами вспыхивает драка, мужчин пытаются разнять другие пассажиры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно в троллейбусе №9 кондуктор выгнала 13-летнюю девочку на мороз из салона. Женщина устроила скандал из-за того, что девочка-подросток хотела рассчитаться за проезд надорванной купюрой.

В результате девушка оказалась на улице при температуре в -20 градусов и вынуждена была идти пешком от остановки Богдана Хмельницкого до автотранспортного техникума

новости Харькова трамваи кондуктор
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