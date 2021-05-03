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Блогер Івангай звинуватив Дудя в цензурі інтерв'ю через слова про війну з РФ

3 травня 2021, 17:39

Івангай звинуватив РФ у тому, що вона захопила українські території ціною тисяч жертв.

Івангай наїхав на Дудя
Іван Рудський / Скріншот

Український блогер Іван Рудський (відомий під псевдонімом Івангай (EeOneGuy) звинуватив російського журналіста Юрія Дудя в цензурі інтерв'ю, яке він у нього взяв.

Як розповів він у своєму Twitter, журналіст РФ вирізав розповідь про те, що прабабуся блогера - жертва Голодомору, його діда репресувала НКВС і те, що Україна зараз воює з Росією.

"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва Голодомору. Дідусь - жертва НКВС репресій. А тепер Україна має війну з Росією", - заявив блогер.

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У коментарях під повідомленням, відповідаючи на одне з питань, чому так вчинив Юрій Дудь, Івангай відповів: "Ссикло їб*не".

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Крім того, Івангай звинуватив РФ у тому, що вона захопила українські території ціною тисяч жертв.

"Давайте згадаємо як РФ віджала в України їх території, ціною тисячі життів, і те що народ Росії безсилий проти цього", - додав український блогер.

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Іван Рудський - 25-річний Youtube-блогер з понад 17 млн підписників, родом із села Ганнівка, що на Дніпропетровщині. Після навчання переїхав до Росії. Свою кар'єру блогера Івангай почав, знімаючи відео про комп'ютерні ігри. Проте вже зараз він займається музикою і знімає відео про себе і своє життя.

Раніше педагог, який викладає російську мову і літературу Тетяна Гартман, ведуча блог Училка vs ТБ, детально вказала, які мовні помилки допускає Юрій Дудь. Зокрема, Гартман стверджується, що Дудь неправильно ставить наголос в дієсловах.

Юрій Дудь вДудь Іван Рудський Івангай
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