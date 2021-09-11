Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі: українська армія зазнала втрат / УНІАН

Війна на Донбасі триває - бойовики атакували ЗСУ вранці в суботу, 11 вересня. Унаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення, несумісне з життям.

Ще троє військових отримали осколкові поранення. Після надання медичної допомоги їх госпіталізували. Стан їх здоров'я - середньої тяжкості, сказано в повідомленні штабу ООС у Facebook.

В операції Об'єднаних сил зазначили, що окупанти стріляли по українських позиціях поблизу Золотого-4. Ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Уранці 11 вересня сили ворога застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 міліметри. Це сталося в районі Новогнатівки.

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Зазначається, що 10 вересня було 8 порушень "тиші" на Донбасі. У районі Попасної окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і мінометів 120 калібру, біля Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного бойовики застосували гранатомети різних систем. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, в Луганській і Донецькій областях пролетіли два ворожих БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Загострення на Донбасі

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що напередодні виборів до Держдуми Росії, призначених на 17-19 вересня, на Донбасі можливе серйозне загострення ситуації.

28 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки на Донбасі. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає. Про обстріл поінформували Спеціальну Моніторингову Місію ОБСЄ. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що Росія на засіданні Постійної ради ОБСЄ відмовилася підтримувати продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково і Донецьк після 30 вересня.