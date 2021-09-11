Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: украинская армия несет потери / УНИАН

Война на Донбассе продолжается - боевики атаковали ВСУ утром в субботу, 11 сентября. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Еще трое военных получили осколочные ранения. После оказания медицинской помощи их госпитализировали. Состояние их здоровья – средней тяжести, сказано в сообщении штаба ООС в Facebook.

В Операции Объединенных сил отметили, что оккупанты стреляли по украинским позициям вблизи Золотого-4. Враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Утром 11 сентября силы противника применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 миллиметра. Это произошло в районе Новогнатовки.

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Отмечается, что 10 сентября было 8 нарушений "тишины" на Донбассе. В районе Попасной оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра, у Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Водяного боевики применили гранатометы различных систем. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях пролетели два враждебных БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Обострение на Донбассе

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что накануне выборов в Госдуму России, назначенных на 17-19 сентября, на Донбассе возможно серьезное обострение ситуации.

28 августа российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки на Донбассе. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет. Об обстреле проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

В министерстве иностранных дел Украины рассказали, что Россия на заседании Постоянного совета ОБСЕ отказалась поддерживать продления мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк после 30 сентября.