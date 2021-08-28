Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Укрзализныця ограничила движение поездов на Донбассе

Обстрел Авдеевки боевиками начался утром 28 августа / Фото facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 28 августа, российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки на Донбассе.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

О сегодняшнем обстреле проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Фото facebook.com/pressjfo.news

Фото facebook.com/pressjfo.news

"На обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в штабе.

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Ранее об обстреле в районе Авдеевки писал телеграм-канал donetchanyn. Сообщалось, что пророссийские боевики бьют из Спартака, есть попадания по городу, много дыма и слышны сирены от пожарных машин.

"Не очень доброе утро. В районе Авдеевки идёт бой. Пишут, что орки бьют со Спартака", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото последствий обстрела:

t.me/donetch

Обстрел Авдеевки 28 августа 2021 / t.me/donetch

Из-за обстрелов Укрзализныця ограничила движение поездов

Тем временем в пресс-службе Укрзализныци сообщили, что движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

По соображения безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.

В частности, поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять на автобусах.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

По данным пресс-службы УЗ, обстрел начался утром 28 августа. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Как сообщал Главред, в мае российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в Донецкой области. В медицинском учреждении проходили лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.