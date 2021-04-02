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Боевики "ЛДНР" ударили по ВСУ из минометов и ПТРК, есть раненые

2 апреля 2021, 09:30
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Оккупанты открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия. На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

Донбасс
Боевики снова нарушали на Донбассе режим прекращения огня / УНИАН

Российско-оккупационные войска на Донбассе 1 апреля в очередной раз нарушили режим тишины. Боевики 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из различного оружия, включая минометы и противотанковый ракетный комплекс. Ранения получили двое бойцов ВСУ.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, вблизи поселка Пески оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а возле населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

В пригороде поселков Шумы и Новотошковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие обстрелов два украинских бойца получили ранения, их экстренно доставили в больницу. Состояние раненых - удовлетворительное.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

Читайте такжеЭксперты назвали самый опасный сценарий агрессии РФ против УкраиныКроме огневых провокаций, российские оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. Так, 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Шумы. Там представители оккупационных войск РФ обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций ВСУ.

Отмечается, что с начала суток 2 апреля на фронте обстрелы не былы зафиксированы.

По информации полковника ВСУ Анатолия Штефана (позывной Штирлица), обнародованной в Telegram-канале, потери оккупантов 1 апреля составили три человека, все они санитарные (ранения). Речь идет об одном боевике из состава 3 ОМСП 1 АК РФ (небоевой, подрыв на НВУ) и двух из состава 9 ОМСП 1 АК РФ (небоевые, в результате неосторожного обращения с оружием).

Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • Верховная Рада 30 марта приняла постановление с осуждением обострения Россией боевых действий на Донбассе 26 марта, в результате которого четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.
  • Парламент призвал Москву вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства в рамках существующих договоренностей. Также Рада призвала мировое сообщество усилить давление на Москву.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его заявлению, военные погибли от снайперского выстрела, во время разминирования района насосной станции.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. По его словам, Россия своими действиями завела ситуацию в тупик, выходом из которого является только дипломатия.

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