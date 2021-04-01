В МИД заявили о самой масштабной эскалации на Донбассе из-за России

По словам Кулебы, России не хочет подтвердить свою преданность режиму прекращения огня на Донбассе.
Сегодняшняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Россия своими действиями завела ситуацию в тупик, выход из которого является только дипломатия.
"Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня", - отметил Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.
По словам министра, Украина, Германия и Франция, как посредники в нормандском формате, делают все возможное, чтобы заставить Россию провести конструктивные переговоры. Также США, Канада, Великобритания, НАТО выступают за продолжение Россией переговоров.
Кулеба отмечает, что Украина и международные партнеры констатируют системное обострение Россией ситуации по безопасности в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.
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"Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", - подчеркнул Кулеба.
Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Российские гибридные войска 26 марта совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 бойца ООС. Двое были ранены.
- Президент Владимир Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить максимум усилий для установления мира на Донбассе.
- 31 марта прошло заседание ТКГ, в рамках которого Украина предлагала достигнуть договоренностей о перемирии на Донбассе с 1 апреля. Однако Россия выступила против такой инициативы.
- По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, россияне считают, что принятых ранее мер по режиму соблюдения огня на Донбассе достаточно, а в новых нет необходимости.