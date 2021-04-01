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В МИД заявили о самой масштабной эскалации на Донбассе из-за России

1 апреля 2021, 20:03
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По словам Кулебы, России не хочет подтвердить свою преданность режиму прекращения огня на Донбассе.

Дмитрий Кулеба
Кулеба высказался об эскалации на Донбассе / УНИАН

Сегодняшняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Россия своими действиями завела ситуацию в тупик, выход из которого является только дипломатия.

"Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня", - отметил Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

По словам министра, Украина, Германия и Франция, как посредники в нормандском формате, делают все возможное, чтобы заставить Россию провести конструктивные переговоры. Также США, Канада, Великобритания, НАТО выступают за продолжение Россией переговоров.

Кулеба отмечает, что Украина и международные партнеры констатируют системное обострение Россией ситуации по безопасности в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

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"Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", - подчеркнул Кулеба.

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

война на Донбассе Дмитрий Кулеба
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