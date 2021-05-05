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Боевики обстреляли на Донбассе больницу с COVID-больными

5 мая 2021, 11:09
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В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. После обстрела в корпусе отсутствует электроснабжение.

Марьинская центральная райбольница
Марьинская центральная райбольница попала под обстрел боевиков / Фото facebook.com/marinskavca

Российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в Донецкой области. В медицинском учреждении проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

Как сообщается на Facebook-странице Марьинской городской военно-гражданской администрации, в ночь на 5 мая оккупанты обстреляли город Красногоровка. Под обстрел попала и Марьинская центральная районная больница. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. После обстрела в корпусе отсутствует электроснабжение. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

На данный момент правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства инцидента.

Местные власти принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела.

  • Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе
    Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе Фото facebook.com/marinskavca
  • Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе
    Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе Фото facebook.com/marinskavca
  • Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе
    Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе Фото facebook.com/marinskavca
  • Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе
    Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе Фото facebook.com/marinskavca
  • Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе
    Боевики обстреляли Марьинскую центральную райбольницу на Донбассе Фото facebook.com/marinskavca

Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • Верховная Рада 30 марта приняла постановление с осуждением обострения Россией боевых действий на Донбассе 26 марта, в результате которого четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.
  • Парламент призвал Москву вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства в рамках существующих договоренностей. Также Рада призвала мировое сообщество усилить давление на Москву.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его заявлению, военные погибли от снайперского выстрела, во время разминирования района насосной станции.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. По его словам, Россия своими действиями завела ситуацию в тупик, выходом из которого является только дипломатия.

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