Боевики обстреляли на Донбассе больницу с COVID-больными

Марьинская центральная райбольница попала под обстрел боевиков / Фото facebook.com/marinskavca

Российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в Донецкой области. В медицинском учреждении проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

Как сообщается на Facebook-странице Марьинской городской военно-гражданской администрации, в ночь на 5 мая оккупанты обстреляли город Красногоровка. Под обстрел попала и Марьинская центральная районная больница. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. После обстрела в корпусе отсутствует электроснабжение. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

На данный момент правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства инцидента.

Местные власти принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела.

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