Боевики обстреляли на Донбассе больницу с COVID-больными

В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. После обстрела в корпусе отсутствует электроснабжение.
Российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в Донецкой области. В медицинском учреждении проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.
Как сообщается на Facebook-странице Марьинской городской военно-гражданской администрации, в ночь на 5 мая оккупанты обстреляли город Красногоровка. Под обстрел попала и Марьинская центральная районная больница. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. После обстрела в корпусе отсутствует электроснабжение. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
На данный момент правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства инцидента.
Местные власти принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- Верховная Рада 30 марта приняла постановление с осуждением обострения Россией боевых действий на Донбассе 26 марта, в результате которого четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.
- Парламент призвал Москву вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства в рамках существующих договоренностей. Также Рада призвала мировое сообщество усилить давление на Москву.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его заявлению, военные погибли от снайперского выстрела, во время разминирования района насосной станции.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. По его словам, Россия своими действиями завела ситуацию в тупик, выходом из которого является только дипломатия.
Автор: Анна Багрий