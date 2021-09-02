Тука предрек обострение на Донбассе и назвал причину

Георгий Тука / Униан

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что накануне выборов в Госдуму России, назначенных на 17-19 сентября, на Донбассе возможно серьезное обострение ситуации.

Как рассказал Тука в комментарии изданию Obozrevatel, "разогрев" региона фактически уже начался.

"Думаю, те события, которые недавно произошли в Авдеевке, это еще далеко не предел", – прокомментировал он обстрел этого населенного пункта 28 августа.

Политик напомнил, что эскалацию на Донбассе осенью прогнозировали многие. Основанием для таких действий российских наемников скорее всего являются предстоящие выборы в российский парламент.

"Они уже начались и будут продолжаться – сто процентов до выборов, а возможно, и после них", – считает Тука.

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Кроме того, "разогреву" Донбасса будет способствовать еще и процесс голосования на выборах жителей временно оккупированных территорий.

Как сообщал Главред, 28 августа российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки на Донбассе.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет. Об обстреле проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Ситуацию уже прокомментировали в ТКГ. Там заявили, что таким образом РФ пытается помешать встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.