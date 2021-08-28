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Россия хочет сорвать встречу Зеленского и Байдена: в ТКГ прокомментировали обстрелы в Авдеевке

28 августа 2021, 17:59
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В результате обстрела было ранено 9 украинских военных

Боевики обстреляли Авдеевку / Фото facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 28 августа, боевики активизировали обстрелы на Донбассе. Известно, что российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки. Они стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате было ранено 9 украинских военных. Пострадавших среди местного населения нет.

Ситуацию уже прокомментировали в ТКГ. Там заявили, что таким образом РФ пытается помешать встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на конец августа в Вашингтоне.

Более того, в ТКГ подчеркнули, что в ближайшие дни боевая активность может увеличиться, указано в Telegram-канале украинской делегации для участия в ТКГ.

Поэтому граждан на Донбассе призывают быть готовыми к усилению обстрелов и экстренно идти в укрытия.

"Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита президента В. Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми", - указано в заявлении ТКГ.

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Напомним, в мае российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в Донецкой области. В медицинском учреждении проходили лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

Также из-за обстрелов Укрзализныця ограничила движение поездов. Движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

В частности, поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять на автобусах. Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

viber
боевики обстрелы ТКГ ООС новости Донбасса
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