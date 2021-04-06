Бойовики на Донбасі передали тіло зниклого українського військового

Тіло українського військового нібито виявили сапери на ділянці мінного поля.
Військовослужбовець Збройних сил України пропав на Донбасі 3 квітня, в суботу.
Як повідомляє прес-служба 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ в Facebook, сьогодні, 6 квітня, бойовики віддали його тіло українським військовим. Відзначається, що пропажу військового помітили в суботу ввечері, при цьому зброї при собі у нього не було.
"Командування частини негайно прийняло рішення почати пошуки військовослужбовця, але першочергові пошукові заходи не дали позитивного результату. Про факт зникнення військовослужбовця повідомили всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Що сталося з військовим, поки точно не відомо.
"Розглядаються версії різні, в тому числі: втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме сталося, можна буде міркувати тільки після встановлення всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.
У вівторок, 6 квітня, представники бойовиків провели процедуру передачі тіла загиблого військовослужбовця бригаді.
У бригаді зазначили, що представники російсько-окупаційних військ поширюють інформацію про те, що військовий загинув нібито 4 квітня в результаті бойового зіткнення біля селища Шуми.
"Яскравий приклад нехтування моральними принципами знову продемонстрували представники російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що тіло українського військового нібито виявили сапери на ділянці мінного поля.
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"Наші захисники були змушені застосувати штатне озброєння, не заборонене Мінськими домовленостями. В ході швидкоплинного бою військовослужбовці Збройних сил України відступили на свої позиції", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Гібридні війська РФ 26 березня обстріляли позиції ВСУ поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 українських військових. Двоє - отримали поранення.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що РФ стягує війська до кордонів України під приводом планів з проведення нових військових навчань Захід 2021.
- 31 березня відбулося засідання ТКГ, в ході якого Україна запропонувала встановити новий режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня. Росія дану ініціативу не підтримала.
- 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. В ході дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.