Боевики на Донбассе передали тело пропавшего украинского военного

Боевики передали тело украинского военного / flickr.com

Военнослужащий Вооруженных сил Украины пропал на Донбассе 3 апреля, в субботу.

Как сообщает пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook, сегодня, 6 апреля, боевики отдали его тело украинским военным. Отмечается, что пропажу военного заметили в субботу вечером, при этом оружия при себе у него не было.

"Командование части немедленно приняло решение начать поиски военнослужащего, но первоочередные поисковые мероприятия не дали положительного результата. О факте исчезновения военнослужащего сообщили все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Что произошло с военным, пока точно не известно.

"Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Во вторник, 6 апреля, представители боевиков провели процедуру передачи тела погибшего военнослужащего бригаде.

В бригаде отметили, что представители российско-оккупационных войск распространяют информацию о том, что военный погиб якобы 4 апреля в результате боевого столкновения у поселка Шумы.

"Яркий пример пренебрежения моральными принципами вновь продемонстрировали представители российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тело украинского военного якобы обнаружили саперы на участке минного поля.

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"Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили на свои позиции", - говорится в сообщении.

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