Бійці ЗСУ записали натхненне відео на підтримку збірної на Євро-2020

Армія вболіває за збірну України з футболу / скріншот

Увечері в суботу, 3 липня, відбудеться 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Збірна Україна зустрінеться із серйозним суперником - командою Англії.

Бійці, які захищають Україну на передовій, записали відео на підтримку бійців футбольного фронту. Відео з'явилося на Facebook-сторінці Анатолія Штефана.

На кадрах бійці перекидають один одному м'яч і читають рядки вірша:

"Від щирого серця з перемогою вітаємо!

Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.

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Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!

Ваша гра вам світову славу принесла.

Захищайте Україну на футбольних полях –

Так, як ми у Донбаських степах.

Слава Україні! Героям Слава!"

Як повідомляв Главред, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

Днями збірна України вже прибула до столиці Італії, де 3 липня команда Андрія Шевченка зійдеться з англійцями в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

Майбутню зустріч України зі збірною Англії в чвертьфіналі Євро-2020 прокоментував півзахисник нашої команди Руслан Малиновський. Зокрема, він назвав головну перевагу української команди над англійцями.