Бойцы ВСУ записали вдохновляющее видео в поддержку сборной на Евро-2020

Вся Украина будет болеть за нашу сборную, которая вечером 3 июля встретится на поле с серьезным соперником – командой из Англии.
Вечером в субботу, 3 июля, состоится 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Сборная Украина встретится с серьезным соперником - командой Англии.
Бойцы, которые защищают Украину на передовой, записали видео в поддержку бойцов футбольного фронта. Видео появилось на Facebook-странице Анатолия Штефана.
На кадрах бойцы перебрасывают друг другу мяч и читают строки стихотворения:
"От всей души с победой поздравляем!
Препятствий для тех, кто верит, в жизни нет.
Никогда не сдавайтесь и в себе не сомневайтесь!
Ваша игра вам мировую славу принесла.
Защищайте Украину на футбольных полях -
Так, как мы в Донбасских степях.
Слава Украине!
Героям Слава!".
Как сообщал Главред, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
На днях сборная Украины уже прибыла в столицу Италии, где 3 июля команда Андрея Шевченко схлестнется с англичанами в рамках 1/4 финала Евро-2020.
Предстоящую встречу Украины со сборной Англии в четверть финале Евро-2020 прокомментировал полузащитник нашей команды Руслан Малиновский. В частности, он назвал главное преимущество украинской команды над англичанами.