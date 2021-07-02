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Бойцы ВСУ записали вдохновляющее видео в поддержку сборной на Евро-2020

2 июля 2021, 11:36

Вся Украина будет болеть за нашу сборную, которая вечером 3 июля встретится на поле с серьезным соперником – командой из Англии.

Армия болеет за сборную Украины по футболу / скриншот

Вечером в субботу, 3 июля, состоится 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Сборная Украина встретится с серьезным соперником - командой Англии.

Бойцы, которые защищают Украину на передовой, записали видео в поддержку бойцов футбольного фронта. Видео появилось на Facebook-странице Анатолия Штефана.

На кадрах бойцы перебрасывают друг другу мяч и читают строки стихотворения:

"От всей души с победой поздравляем!

Препятствий для тех, кто верит, в жизни нет.

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Никогда не сдавайтесь и в себе не сомневайтесь!

Ваша игра вам мировую славу принесла.

Защищайте Украину на футбольных полях -

Так, как мы в Донбасских степях.

Слава Украине!

Героям Слава!".

Как сообщал Главред, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

На днях сборная Украины уже прибыла в столицу Италии, где 3 июля команда Андрея Шевченко схлестнется с англичанами в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Предстоящую встречу Украины со сборной Англии в четверть финале Евро-2020 прокомментировал полузащитник нашей команды Руслан Малиновский. В частности, он назвал главное преимущество украинской команды над англичанами.

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