Сборная Украины прибыла в Рим на один из самых важных матчей в своей истории

Сборная Украины прибыла в Рим / Reuters

Вчера сборная Украины по футболу совершила 3-ех часовой перелет по маршруту Глазго – Рим, и вечером благополучно прибыло в столицу Италии, где уже послезавтра, 3 июля, команда Андрея Шевченко схлестнется с англичанами.в рамках 1/4 финала Евро-2020.

В заявке команды 24 футболиста; из состава из-за травм ранее выбыли Денис Попов и Артем Беседин. За бортом останется и полузащитник сине-желтых Александр Зубков, который пока не оправился от травмы, полученной в стартовом матче Евро-2020 против Нидерландов.

Состав сборной Украины на матч Евро-2020 против Англии

Вратари: Георгий Бущан ( Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер).

Георгий Бущан ( Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия). Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

У входа в отель нашу команду встретили земляки из украинской диаспоры в Италии. Дружеские скандирование "Молодцы!", "Браво!", "Спасибо!", "Слава Украине!" стали замечательной наградой для ребят после утомительного дня и долгой дороги.

Сегодня в программе сборной Украины – ужин и отдых. Первая тренировка в месте проведения четвертьфинала чемпионата Европы состоится завтра вечером. Сине-желтые будут готовиться на полях мультиспортивные центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в эту субботу, 3 июля, в Риме на "Стадио Олимпико". Начало – в 22:00 по киевскому времени.