Сборная Украины прибыла в Рим на один из самых важных матчей в своей истории

Сине-желтые встретятся с командой Саутгейта уже послезавтра, 3 июля.
Вчера сборная Украины по футболу совершила 3-ех часовой перелет по маршруту Глазго – Рим, и вечером благополучно прибыло в столицу Италии, где уже послезавтра, 3 июля, команда Андрея Шевченко схлестнется с англичанами.в рамках 1/4 финала Евро-2020.
В заявке команды 24 футболиста; из состава из-за травм ранее выбыли Денис Попов и Артем Беседин. За бортом останется и полузащитник сине-желтых Александр Зубков, который пока не оправился от травмы, полученной в стартовом матче Евро-2020 против Нидерландов.
Состав сборной Украины на матч Евро-2020 против Англии
- Вратари: Георгий Бущан ( Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).
- Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).
У входа в отель нашу команду встретили земляки из украинской диаспоры в Италии. Дружеские скандирование "Молодцы!", "Браво!", "Спасибо!", "Слава Украине!" стали замечательной наградой для ребят после утомительного дня и долгой дороги.
Сегодня в программе сборной Украины – ужин и отдых. Первая тренировка в месте проведения четвертьфинала чемпионата Европы состоится завтра вечером. Сине-желтые будут готовиться на полях мультиспортивные центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.
Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в эту субботу, 3 июля, в Риме на "Стадио Олимпико". Начало – в 22:00 по киевскому времени.