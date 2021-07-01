Евро-2020: Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией

Руслан Малиновский рассказал об игре с англичанами / Reuters

Предстоящую встречу Украины со сборной Англии в четверть финале Евро-2020, которая состоится 3 июля, прокомментировал полузащитник нашей команды Руслан Малиновский, передает официальный сайт УАФ.

"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", - подчеркнул Малиновский.

Полузащитник отметил, что украинской сборной не нужно бояться соперника.

"Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата".

Также он сказал, какое преимущество есть у "желто-синих". Малиновский согласился, что сборной Украины будет легче из-за того, что она является аутсайдером противостояния:

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"Англия - фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас".

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы;

Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик;

В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0);

Поединок состоится 3 июля на Стадио Олимпико в Риме. Начало в 22:00.