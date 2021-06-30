Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота шведов

Украинцам удалось забить победный гол на последних минутах овертайма. Защитник сборной Николай Матвиенко раскрыл, как главный тренер мотивировал футболистов.
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал, что главный тренер украинской команды Андрей Шевченко в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции подбадривал игроков, отмечая, что соперник устал больше, чем они. В результате украинцам удалось забить победный гол на последних минутах дополнительного времени.
"От Шевченко в овертайме постоянно звучала фраза, что они устали больше, чем мы. Были мотивационные слова", – поделился Матвиенко после матча, передает Obozrevatel.
Футболист Шахтера добавил, что сборная Украины решила посвятить победу форварду Динамо Артему Беседину, который пострадал в начале овертайма после столкновения с игроком сборной Швеции.
Читайте также"Выходили, как на войну": Зинченко поделился эмоциями после победы над шведами на Евро-2020Отметим, центральный защитник Швеции Маркус Даниельсон пошел прямой ногой и въехал бутсой в колено нападающему Украины Артему Беседину, который как раз вышел на поле. Сначала главный арбитр матча Даниэле Орсато сначала показал желтую карточку, но после просмотра момента на видеоповторе отменил свое решение и показал Даниельсону красную карточку.
Беседин не смог продолжить матч, скорее всего у него тяжелая травма. Даниельсон был удален с поля, тем самым он подарил преимущество украинцам.
"Эта победа Беседина. Я видел фотографии, это просто ужасно. Красная карточка сыграла ключевую роль", – сказал Матвиенко.
Украина прошла в 1/4 финала на Евро-2020 - о чем ранее писал Главред:
- 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
- В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой в матче со шведами, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями и планом на игру.
- Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинских футболистов с победой в 1/8 финала Евро-2020. Дипломат прокомментировал победу "желто-синих" украинским патриотическим слоганом - "Слава Украине, героям слава!".