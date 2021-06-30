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Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота шведов

30 июня 2021, 09:27
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Украинцам удалось забить победный гол на последних минутах овертайма. Защитник сборной Николай Матвиенко раскрыл, как главный тренер мотивировал футболистов.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко подбадривал украинцев во время матча против шведов/ Фото Reuters

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал, что главный тренер украинской команды Андрей Шевченко в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции подбадривал игроков, отмечая, что соперник устал больше, чем они. В результате украинцам удалось забить победный гол на последних минутах дополнительного времени.

"От Шевченко в овертайме постоянно звучала фраза, что они устали больше, чем мы. Были мотивационные слова", – поделился Матвиенко после матча, передает Obozrevatel.

Футболист Шахтера добавил, что сборная Украины решила посвятить победу форварду Динамо Артему Беседину, который пострадал в начале овертайма после столкновения с игроком сборной Швеции.

Читайте также"Выходили, как на войну": Зинченко поделился эмоциями после победы над шведами на Евро-2020Отметим, центральный защитник Швеции Маркус Даниельсон пошел прямой ногой и въехал бутсой в колено нападающему Украины Артему Беседину, который как раз вышел на поле. Сначала главный арбитр матча Даниэле Орсато сначала показал желтую карточку, но после просмотра момента на видеоповторе отменил свое решение и показал Даниельсону красную карточку.

Беседин не смог продолжить матч, скорее всего у него тяжелая травма. Даниельсон был удален с поля, тем самым он подарил преимущество украинцам.

"Эта победа Беседина. Я видел фотографии, это просто ужасно. Красная карточка сыграла ключевую роль", – сказал Матвиенко.

Украина прошла в 1/4 финала на Евро-2020 - о чем ранее писал Главред:

  • 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
  • В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой в матче со шведами, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями и планом на игру.
  • Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинских футболистов с победой в 1/8 финала Евро-2020. Дипломат прокомментировал победу "желто-синих" украинским патриотическим слоганом - "Слава Украине, героям слава!".
Андрей Шевченко Евро-2020 Артем Беседин новости Украины новости футбола новости спорта
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