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Зеленский эмоционально поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020

30 июня 2021, 01:29

Зеленский написал, что не сомневался в сегодняшней победе украинцев.

Зеленский поздравил Украину с выходом в 1/4 Евро / соцсети

Сборная Украины одержала историческую победу в матче со шведами со счетом 2:1. Теперь наша национальная команда сыграет в 1/4 финала Евро-2020.

С выдающейся победой украинцев поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он особенно отметил, что поздравительные слова и слова поддержки прозвучали бы от него независимо от результата.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро !!! Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect – вы настоящие бойцы! Беседин – здоровья. Слава Украине!" – написал президент в Twitter.

Чуть позже в Telegram Зеленский написал, что не сомневался в сегодняшней победе украинцев.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы!" - отметил президент.

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А в Facebook Владимир Зеленский отметил, что собирался "написать именно эти слова – независимо от результата".

"Но какое же большое счастье написать это именно после победы!" – при этом добавил он. И даже обнадежил, что и после 1/4, 1/2 или даже финала готов их повторить. Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда – Украина!", – эмоционально подчеркнул Зеленский.

Отметим, сборная Украины в 1/4 финала сыграет со сборной Англией в Риме 3 июля.

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