"Слава Украине, героям слава!": посол Швеции отреагировал на проигрыш его страны на Евро-2020

Тобиас Тиберг с самого начала предполагал, что победа будет за Украиной / Фото twitter.com/TobiasThyberg

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинских футболистов с победой в 1/8 финала Евро-2020.

Дипломат прокомментировал в Twitter победу "желто-синих" украинским патриотическим слоганом - "Слава Украине, героям слава!".

К слову, еще перед игрой Тиберг опубликовал фото в форме и с двумя скрещенными флажками в руках – Украины и Швеции.

"Прогноз на сегодня: победители будут желто-синими!" – пошутил тогда дипломат и не ошибся.

Пользователи в комментариях поблагодарили посла за поддержку, а игроков футболистов Швеции – за отличную игру. Матч подписчики Тиберга назвали зрелищным и достойным.

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Как сообщал Главред, 29 июня Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.

До этого команды встречались между собой семь раз. Четыре победы - на счету у англичан. Еще дважды была зафиксирована ничья. Украина смогла выиграть лишь один раз в 2009 году в отборе на чемпионат мира. Единственный и победный гол забил Сергей Назаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой в матче со шведами, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями и планом на игру.