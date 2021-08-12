Зброя бронетехніка СБУ вже на місці: Україна оголосила про масштабні бойові навчання на Донбасі

Навчання СБУ На Донбасі стартують 13 серпня / УНІАН

На території підконтрольних Києву Донецької та Луганської області у п'ятницю, 13 серпня, стартують масштабні навчання Служби безпеки України. У рамках маневрів спецслужба проведе планові тренувальні заходи з відбиття диверсійних і терористичних загроз з використанням бронетехніки і зброї. СБУ закликає жителів Донбасу з розумінням поставитися до навчань і дотримуватися правил особистої безпеки.

"13 серпня СБУ починає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей", - наголошується на Facebook- сторінці розташованого у Маріуполі 2 управління ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях.

читайте такожМиру на танках Росії не буде: Україна поставила Москві жорстку умову щодо фінішу війни на ДонбасіЗазначено, що навчальні маневри протягом 30 днів проходитимуть в обстановці, максимально наближеній до реальних умов. Тренувальні заходи передбачають використання вогнепальної зброї та бронетехніки.

Спецслужба закликає українців, які проживають на Донбасі, спокійно поставитися до можливих незручностей, пов'язаних з проведенням навчань, і дотримуватися правил персональної безпеки.

"Просимо громадян за необхідності пересування містом мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, водійське посвідчення, довідку про навчання тощо)", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня в Міноборони Росії заявили про початок бойових маневрів у Південному військовому окрузі. Тренування всіх родів військ пройдуть у тому числі і біля кордонів України. До навчань будуть підключені російська авіація і морський флот.