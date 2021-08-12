Оружия и бронетехника СБУ уже на месте: Украина объявила о масштабных боевых учениях на Донбассе

Учения СБУ на Донбассе стартуют 13 августа / УНИАН

На территории подконтрольных Киеву Донецкой и Луганской области в пятницу, 13 августа, стартуют масштабные учения Службы безопасности Украины. В рамках маневров спецслужба проведет плановые тренировочные мероприятия по отражению диверсионных и террористических угроз с использованием бронетехники и оружия. СБУ призывает жителей Донбасса с понимаем отнестись к учениям и соблюдать правила личной безопасности.

"13 августа СБУ начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей", - отмечается на Facebook-странице расположенного в Мариуполе 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеМира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на ДонбассеУказано, что учебные маневры в течение 30 дней будут проходить в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям. Тренировочные мероприятия предусматривают использование огнестрельного оружия и бронетехники.

Спецслужба призывает украинцев, проживающих на Донбассе, спокойно отнестись к возможным неудобствам, связанным с проведением учений, и придерживаться правил персональной безопасности.

"Просим граждан при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и тому подобное)", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 9 августа в Минобороны России заявили о начале боевых маневров в Южном военном округе. Тренировки всех родов войск пройдут в том числе и у границ Украины. К учениям будут подключены российская авиация и морской флот.