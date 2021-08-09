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Войска России у границ Украины: у Шойгу объявили о масштабных военных учениях

9 августа 2021, 11:44
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Учения пройдут, в том числе, в Ростовской области, на Кубани, в оккупированном Крыму, а также в захваченных Абхазии и Южной Осетии.

учения
Масштабные российские военные маневры завершатся 15 сентября / Пресс-служба Минобороны России

Вооруженные силы РФ 9 августа начали новые масштабные военные учения на полигонах южных регионов, а также на территориях захваченных АР Крым, Абхазии и Южной Осетии. Маневры пройдут на 20 общевойсковых полигонах на юге страны. В рамках учений будут задействованы все рода войск. Ежедневно для военных маневров планируют выделять 80 единиц самолетов и вертолетов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в двухсторонних батальонных тактических и специальных учениях примут участие специалисты всех родов войск Южного военного округа. Подключат авиацию, а также корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Учения начались уже в понедельник, 9 августа.

Указано, что маневры будут проведены на 20 общевойсковых полигонах, которые размещаются в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, оккупированном Крыму, а также на российских базах в Армении и в захваченных Абхазии и Южной Осетии. Учения продлятся до 15 сентября.

Кроме того, отмечается, что во время военных маневров мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений Южного военного округа, учебно-боевые задачи также будут выполнять все роды российских войск.

Задействуют силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также воинские подразделения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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Читайте также"Любишь Россию – нужно уезжать": в Украине предупредили о военной атаке Москвы после слов ЗеленскогоОтмечается, что к учениям подключат подразделения радиационной, химической, биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведку, материально-технического и медицинского обеспечения и т.д.

Как подчеркивается в сообщении, в совместных боевых маневров ежедневно задействуют более 80 единиц самолетов и вертолетов.

Войска России у границ Украины

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявлял, что Россия сконцентрировала у границ Украины свои войска. Россияне свои действия объясняли проведением военных маневров.

В Евросоюзе уточняли, что у границ Украины находятся более 100 тысяч российских военных.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля утверждал, что войска России в приграничных с украинскими районами территориях будут находиться столько времени, сколько посчитают нужным в Москве.

9 апреля главнокомандующий ВСУ Хомчак подчеркивал, что армия Украины готова отвечать на провокации РФ как на Донбассе, так и в ситуации с осложнением обстановки вокруг украинских границ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что россияне приняли решение отвести войска от границ Украины. Решение связано с выполнением подразделениями своих задач.

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