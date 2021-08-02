Кидали каміння і застосовували сльозогінний газ: у Києві група підлітків познущалася над перехожим

Підлітки потрапили в поліцію / НПУ

У Голосіївському районі Києва група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ. Кадри інциденту потрапили в Інтернет, де їх побачили правоохоронці. Таким чином поліція почала розслідувати справу, як хуліганство.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на даний момент підлітки разом із батьками знаходяться в територіальному управлінні поліції.

"Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили в одному з Телеграм-каналів відео, на якому троє хлопців кидали каміння і застосували сльозогінний газ у бік чоловіка, який впав, а вони продовжували його бити", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що інцидент стався 31 липня на проспекті Науки.

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