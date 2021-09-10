У Кабміні розповіли, що буде з тарифами найближчим часом

Кабмін не планує підвищення тарифів / УНІАН

В Україні підвищення тарифів на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону не повинно відбутися, ціни повинні залишитися на торішньому рівні, запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 10 вересня.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися стосовно минулого опалювального сезону. Тобто ми не плануємо підвищення тарифів", – заявив глава уряду.

За словами прем'єра, у тарифах підприємств теплокомуненерго вартість газу для виробництва тепла складає 7,42 грн за кубометр без ПДВ. Також він додав, що уряд веде активну роботу з мерами міст, на яких сьогодні покладено відповідальність за тарифи на тепло і гарячу воду.

"Стосовно ціни на опалення і гарячу воду, ми не бачимо підстав у місцевого самоврядування підіймати дані тарифи. Уряд готовий підставити плече, ведемо надзвичайно тісні перемовини з усіма міськими головами", – підсумував Шмигаль.

Раніше Гларед вже повідомляв, що в Україні знизять тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн за кіловат-годину для домогосподарств, які споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць. Водночас для інших побутових споживачів ціна залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Зазначимо, що цього тижня Верховна Рада вийшла з канікул і почала новий політичний сезон. 8 вересня депутати прийняли ключовий закон про біткоїни і відмовилися просити у США для України статус основного союзника поза НАТО.