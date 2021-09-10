В Кабмине рассказали, что будет с тарифами в ближайшее время

Кабмин не планирует повышение тарифов / УНИАН

В Украине повышение тарифов на тепло и горячую воду во время отопительного сезона не должно произойти, цены должны остаться на прошлогоднем уровне, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 10 сентября.

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться по отношению к прошлому отопительному сезону. То есть мы не планируем повышение тарифов", – заявил глава правительства.

По словам премьера, в тарифах предприятий теплокоммунэнерго стоимость газа для производства тепла составляет 7,42 грн за кубометр без НДС. Также он добавил, что правительство ведет активную работу с мэрами городов, на которых сегодня возложена ответственность за тарифы на тепло и горячую воду.

"Относительно цены на отопление и горячую воду, мы не видим оснований у местного самоуправления поднимать данные тарифы. Правительство готово подставить плечо, ведем чрезвычайно тесные переговоры со всеми городскими головами", – подытожил Шмыгаль.

Ранее Главред уже сообщал, что в Украине снизят тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн за киловатт-час для домохозяйств, потребляющих менее 250 киловатт-часов в месяц. В то же время для других бытовых потребителей цена останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Отметим, что этой неделе Верховная Рада вышла из каникул и начала новый политический сезон. 8 сентября депутаты приняли ключевой закон о биткоине и отказались просить у США для Украины статус основного союзника вне НАТО.