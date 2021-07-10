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Людина Путіна причетна до знищення української мови та культури в "ЛДНР" – розвідка

10 липня 2021, 18:58

Заступник голови АП Росії очолив опікунську раду фонду "Русский мир", який діє на Донбасі, поділилися у Міноборони.

У Міноборони з'ясували, що Козак причетний до знищення української культури в ЛДНР
Дмитро Козак причетний до знищення української культури в "ЛДНР", з'ясували в Міноборони / kremlin.ru

На захопленій частині сходу України – у так званих "ДНР" та "ЛНР" – влада Російської Федерації використовує для впливу на населення фонд "Русский мир".

Посібники Росії під гуманітарним прикриттям займаються викоріненням української мови та культури й насадженням викривлених історичних чинників, які допоможуть зближенню жителів "ЛДНР" з громадянами РФ, йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони нашої країни у Facebook.

За даними відомства, головою опікунської ради фонду призначений заступник голови Адміністрації президента РФ Володимира Путіна та ключовий реалізатор російської політики щодо України Дмитро Козак.

У розвідці додали, що під прикриттям фонду "Русский мир" на Донбасі було створено представництво так званого міжнародного культурного проєкту "Русский центр", який займається координацією "місцевих органів" для здійснення різних видів агресії проти України – гуманітарної та культурної.

читайте також"Росія не закриватиме очі": у Путіна пригрозили Україні "не залишити" ДонбасНагадаємо, у 2014 році частину Донбасу захопили проросійські бойовики й створили "ДНР" та "ЛНР". Того ж року на частину сходу України вдерлися війська Росії. Російська влада підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти української держави.

У квітні 2014-го на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, а наприкінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

Щодо Донбасу йдуть переговори. Росія не визнає себе стороною конфлікту і стверджує, що є "посередником".

Дмитро Козак Володимир Путін новини Донбасу
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