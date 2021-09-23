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Четверта хвиля COVID-19 і 15-18 тис. заражень на добу: вчені зробили прогноз про ситуацію в Україні

23 вересня 2021, 19:10

Ситуація з епідемією COVID-19 ускладнюється через серйозне поослаблення карантину в Україні влітку і в навчальних закладах на початку вересня, вважають вчені.

карантин, коронавірус
Четверта хвиля коронавірусу в Україні може завершитися наприкінці цього року - вчені / УНІАН

Прогноз динаміки розвитку четвертої хвилі коронавірусу в Україні на 200 днів виявив стадію її зростання. Нова хвиля, спровокована штамом Дельта, може пройти швидко. На піку може фіксуватися 15 000-18 000 заражень вірусом на добу. Четверта хвиля повинна піти на спад наприкінці 2021 року. Ситуація з COVID-19 в країні погіршилася через значне поослаблення карантину влітку і на початку поточного навчального року. Про це йдеться в дослідженні Київського політехнічного інституту і Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Згідно з прогнозом, наразі четверта хвиля, яка викликана новою мутацією коронавірусу Дельта, знаходиться на стадії росту. Однак вона може закінчитися швидше попередніх. Дослідники припускають, що на піку, ймовірно, буде 15-18 тисяч щодобових заражень. Але вже наприкінці року хвиля може згаснути.читайте такожВ Україні впровадять обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів і чиновників

"Її пік передбачається на рівні 15 000-18 000 випадків захворюваності на добу. Згасання четвертої хвилі очікується наприкінці 2021 року", - зазначено в прогнозі.

Крім того, вчені прийшли до висновку, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні погіршилася через суттєве пом'якшення карантину влітку і в навчальних закладах з початку вересня.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок четверга, 23 вересня, в Україні за минулі 24 години встановлено 7 866 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше - у Харківській, Львівській, Донецькій, Дніпропетровській областях та місті Києві.

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У МОЗ повідомили, що епідемічні показники Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей вже відповідають показникам помаранчевої зони карантину.

Голова Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко раніше заявляв, що Харківська, Луганська, Житомирська та Львівська області можуть вже за 2-3 тижні опинитися в червоній зоні.

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