Членство в НАТО, переслідування Порошенка і другий термін: Зеленський дав велике інтерв'ю

Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю в програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на 1+1. У ньому глава держави розповів про те, що насправді сталося в Женеві на зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путна, про інтеграцію України в НАТО, про долю олігархів і про своє ставлення до п'ятого президента Петра Порошенка.

Про зустріч Байдена і Путіна в Женеві та "розмін" України

Зеленський прокоментував американо-російський саміт, який пройшов 16 червня в Женеві. Зокрема, він заявив про впевненість, що глава Білого дому порушував питання Донбасу та підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я думаю, що йому (Путіну, - ред,) ніхто нічого не обіцяв. Я впевнений, що і навпаки, він (Путін, - ред.) нічого не обіцяв. Я вважаю позитивним, що вони (Байден і Путін, - ред.) зустрілися. Позитивно і точно, що ніхто нікому не передавав Україну. Я впевнений. Вони знають моє ставлення. Знають Сполучені Штати моє різке ставлення до цього", - сказав український президент.

Про членство України в НАТО

За підсумками зустрічі з Байденом Путін розповів, що під час переговорів було порушено питання вступу України до НАТО. За його словами, цього питання торкнулися "мазком". Президент Зеленський вважає, що цього питання сторони дійсно торкнулися "одним мазком", і господар Кремля отримав інформацію, що "завтра-післязавтра навряд чи Україна отримає членство в НАТО або ПДЧ".

"Росія показує, що питання України не на порядку денному, коли говорять великі держави. Ось що сказали (...) І я вважаю, що питання ПДЧ - це не питання спілкування між Україною та Росією, а наше спілкування з країнами Альянсу", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, членство України в НАТО - це питання безпеки країни.

"Ми 13 років все ж використовуємо це, як політичне питання: зміни до Конституції, ми вже в НАТО і коли ми там будемо. Ми тиснемо. І, мені здається, тиснули раніше неправильно, неконкретно, а просто показували, що є така адженда. І мені здається, що багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на такій відстані: ну, добре, молодці, ще трохи, ще кілька реформ, ще щось, тощо. А ми потребуємо зараз підтримки. Зараз у нас війна. Зараз конкретних дій потребуємо від Альянсу і Сполучених Штатів Америки. Це важливі меседжі, які отримувала Америка від нас точно", - сказав Зеленський.

Про різкі висловлювання на адресу Меркель і Макрона

"Мені здається, що я висловлююся, як рівний їм президент або представник рівної їм країни. Мені здається, що ставлення будь-якої країни до України, як до країни другого, третього або ще якогось світу є несправедливим. Ми самі, ще раз кажу, зайшли в цю парадигму, і нас запросили в цей коридор, скажімо так, а ми з нього не можемо вийти. Я вважаю, що (...) це не гра якась - ми повертаємо суб'єктність нашої країни", - сказав Зеленський.

Зустріч Байдена і Зеленського - про що піде мова

В кінці липня має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена. Український лідер розповів, які питання планує порушити. За його словами, перший блок, який потрібно обговорити - це блок безпеки.

"Я ще раз підтверджую, що це питання не лише ПДЧ, а питання наших двосторонніх відносин, оборонного контракту, Меморандуму між нашими країнами. Питання "Північного потоку" - я впевнений, що це питання безпеки, я це поєдную. Питання Донбасу і Криму, безпеки на Чорноморському, Азовському узбережжях, питання українського флоту. Там багато питань. Є й економічне питання. Дійсно, для нас дуже важлива підтримка Міжнародного валютного фонду, але знову, я хочу з політики перевести саме на економіку, реформи і те, що є якісь структурні маяки", - сказав Зеленський.

Крім того, президент України планує обговорити з главою Білого дому збільшення оборонних поставок і військової допомоги.

Про Медведчука і Порошенка

Зеленський розповів, що чув фрагменти так званих "плівок Медведчука", опублікованих у програмі Bihus info, але вони не стали для нього новиною.

"Ми всі про це знали. У нас не було плівок, ніхто не чув їх, але було багато різної інформації від Служби безпеки, розвідки. Ми просто розуміємо, як це відбувалося. Що з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом. Ми прекрасно розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплене на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію", - сказав президент.

Зеленський також відповів на запитання про те, чи переслідує він колишнього президента Петра Порошенка.

"Він (Порошенко, - ред.) мені не цікавий. Чесно кажучи, він мені був не цікавий, навіть коли він був президентом України. Спочатку ми всі підтримували його, думали про великі зміни в Україні (...) Мені, здається, що він вже не є кимось у політиці, але, на жаль, він просто не готовий це усвідомити", - сказав Зеленський.

Він додав, що всі опубліковані записи телефонних розмов є свідченням державної зради.

"Те, що він (Порошенко, - ред.) зробив, коли всі повноваження в переговорах надав Медведчуку між Україною та Росією - це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений у закінченні війни. Ніхто. То люди робили гроші. Ось і все (..). Я так вважаю, це моя думка. Це не вирок суду, але все ж таки" - зазначив президент.

Мінські угоди померли

Президент України вважає, що Мінські угоди "ледь живі". І потрібна нова повістка для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Те, що було підписано в 2015-му, я вважаю, ледь живе. Питання в тому, що це сьогодні Нормандія, спираючись на Мінськ, або Мінськ, спираючись на зустріч в Нормандії. Це єдиний документ і не треба закривати, але треба відкривати іншу адженду. Я вважаю, що зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду у вирішенні цих питань. Принаймні, нам потрібно спробувати", - зазначив Зеленський.

Референдум і відмова від ОРДЛО

Якщо Києву не вдається досягти компромісу у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі, то Україна буде змушена побудувати стіну з окремими районами Донецької та Луганської областей. Складне для країни питання буде вирішуватися на референдумі.

Зеленський зазначив, що до сценарію з побудовою стіни Київ може перейти в тому випадку, якщо державі не вдасться домовитися з США і Росією з приводу нових угод по Донбасу.

"Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, з РФ, окремо з Європою та паралельно в нормандському форматі. Якщо все це не вдасться, то про стіну голосуватиме народ України", - зазначив Зеленський.

Також глава держави додав, що питання побудови стіни є складним. У всіх має бути розуміння того, що конфлікт на Донбасі може затягнутися на довгі роки.

"Про Донбас, або про ту або іншу "стіну" - це точно не популярно, не популістськи, це буде складне питання, якщо ми до цього дійдемо, я хочу, щоби люди зрозуміли, що це на багато років", - підкреслив Володимир Зеленський.

Про долю олігархів

Президент України розповів щодо перспектив проведення референдуму про олігархів в країні.

За його словами, якщо в Україні зруйнується державність через винесення питання про боротьбу з олігархами на референдум, то це означатиме відсутність державності. Але на референдум він готовий піти, тому що від боротьби з олігархами виграють всі.

"Є ж принцип, і в моєму житті він такий, спочатку постріл в повітря, а потім в тіло. Про постріл у повітря - це законопроект. Я вважаю, постріл у повітря - це сучасна демократія. Я вважаю, що в Україні не може бути такої демократії, як у старій Європі, у нас немає часу. Постріл у повітря - це шанс - станьте бізнесменами, постріл у тіло - це референдум", - сказав Зеленський.

Він додав, що коли в Україні не стане олігархів, великі бізнесмени будуть витрачати гроші не на політику, а на інвестиції. А від того їхні кошти будуть захищатися державою, при чому від будь-якої країни, тому що їхні гроші знаходяться в Україні.

Нагадаємо, 4 червня Зеленський заявляв, що питання про статус олігархів винесуть на референдум. Згідно з нинішнім законопроектом, олігархом є людина, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн.

Про другий президентський термін

Зеленський заявив, що його президентський термін залежить від вибору людей. Коментуючи свої слова про те, що він - "президент одного терміну", Зеленський відповів так:

"Складно відповідати на це запитання. Хочеться деякі речі встигнути зробити. Мені здається, що я багато встигну".

Як повідомляв Главред, 20 травня на території ДП Антонов відбулася велика пресконференція Володимира Зеленського, присвячена другій річниці його президентства. Захід тривав 3 години. За цей час глава держави відповів на близько двох десятків запитань. Зокрема, він розповів про війну на Донбасі, зустріч з Путіним, "вирок" олігархам, кінець епохи бідності та "дебілів" у владі.