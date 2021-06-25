Членство в НАТО, преследование Порошенко и второй срок: Зеленский дал большое интервью

Владимир Зеленский дал большое интервью / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на 1+1. В нем глава государства рассказал о том, что на самом дел произошло в Женеве на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путна, об интеграции Украины в НАТО, о судьбе олигархов и о своем отношении к пятому президенту Петру Порошенко.

О встрече Байдена и Путина в Женеве и "размене" Украины

Зеленский прокомментировал американо-российский саммит, который прошел 16 июня в Женеве. В частности, он заявил об уверенности, что глава Белого дома поднимал вопрос Донбасса и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я думаю, что ему (Путину, - ред,) никто ничего не обещал. Я уверен, что и наоборот, он (Путин, - ред.) ничего не обещал. Я считаю положительным, что они (Байден и Путин, - ред.) встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украину. Я уверен. Они знают мое отношение. Знают Соединенные Штаты мое резкое отношение к этому", - сказал украинский президент.

О членстве Украины в НАТО

По итогам встречи с Байденом Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Президент Зеленский считает, что этого вопроса стороны действительно коснулись "одним мазком", и хозяин Кремля получил информацию, что "завтра-послезавтра вряд ли Украина получит членство в НАТО или ПДЧ".

"Россия показывает, что вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят великие державы. Вот что сказали (…) И я считаю, что вопрос ПДЧ - это не вопрос общения между Украиной и Россией, а наше общение со странами Альянса", - отметил Зеленский.

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По словам президента, членство Украины в НАТО – это вопрос безопасности страны.

"Мы 13 лет все же используем это, как политический вопрос: изменения в Конституцию, мы уже в НАТО и когда мы там будем. Мы давим. И, мне кажется, давили раньше неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. И мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии: ну, хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то, и тому подобное. А мы нуждаемся сейчас в поддержке. Сейчас у нас война. Сейчас в конкретных действиях нуждаемся от Альянса и Соединенных Штатов Америки. Это важные месседжи, которые получала Америка от нас точно", - сказал Зеленский.

О резких высказываниях в адрес Меркель и Макрона

"Мне кажется, что я выражаюсь, как равный им президент или представитель равной им страны. Мне кажется, что отношение любой страны к Украине, как к стране второго, третьего или еще какого-то мира - несправедливо. Мы сами, еще раз говорю, зашли в эту парадигму, и нас пригласили в этот коридор, скажем так, а мы из него не можем выйти. Я считаю, что (…) это не игра какая-то - мы возвращаем субъектность нашей страны", - сказал Зеленский.

Встреча Байдена и Зеленского - о чем пойдет речь

В конце июля должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Украинский лидер рассказал, какие вопросы планирует поднять. По его словам, первый блок, который нужно обсудить – это блок безопасности.

"Я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только ПДЧ, а вопросы наших двусторонних отношений, оборонного контракта, меморандума между нашими странами. Вопрос "Северного потока" - я уверен, что это вопрос безопасности, я это совмещаю. Вопрос Донбасса и Крыма, безопасности на черноморском, азовском побережьях, вопрос украинского флота. Там много вопросов. Есть и экономический вопрос. Действительно, для нас очень важна поддержка Международного валютного фонда, но опять, я хочу с политики перевести именно на экономику, реформы и то, что есть какие-то структурные маяки", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины планирует обсудить с главой Белого дома увеличение оборонных поставок и военной помощи.

О Медведчуке и Порошенко

Зеленский рассказал, что слышал фрагменты так называемых "пленок Медведчука", опубликованных в программе Bihus info, но они не стали для него новостью.

"Мы все об этом знали. У нас не было пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом. Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию", - сказал президент.

Зеленский также ответил на вопрос о том, преследует ли он бывшего президента Петра Порошенко.

"Он (Порошенко, - ред.) мне не интересен. Честно говоря, он мне был не интересен, даже когда он был президентом Украины. Сначала мы все поддерживали его, думали о больших изменениях в Украине (...) Мне, кажется, что он уже не является кем-то в политике, но, к сожалению, он просто не готов это осознать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что все опубликованные записи телефонных разговоров являются свидетельством государственной измены.

"То, что он (Порошенко, - ред.) сделал, когда все полномочия в переговорах предоставил Медведчуку между Украиной и Россией - это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То люди делали деньги. Вот и все (..). Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, но все же" - отметил президент.

Минские соглашения умерли

Президент Украины считает, что Минские соглашения "едва живы". И нужна новая повестка для урегулирования ситуации на Донбассе.

"То, что было подписано в 2015-м, я считаю, едва живо. Вопрос в том, что это сегодня Нормандия, опираясь на Минск, или Минск, опираясь на встречу в Нормандии. Это единственный документ и не надо закрывать, но надо открывать другую адженду. Я считаю, что встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду в решении этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать", - отметил Зеленский.

Референдум и отказ от ОРДЛО

Если Киеву не удается достичь компромисса в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе, то Украина будет вынуждена построить стену с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Сложный для страны вопрос будет решаться на референдуме.

Зеленский отметил, что к сценарию с построением стены Киев может перейти в том случае, если государству не удастся договориться с США и Россией по поводу новых соглашений по Донбассу.

"Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно в нормандском формате. Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины", - отметил Зеленский.

Также глава государства добавил, что вопрос построения стены является сложным. У всех должно быть понимание того, что конфликт на Донбассе может затянуться на долгие годы.

"О Донбассе, или о той либо другой "стене" - это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

О судьбе олигархов

Президент Украины рассказал о перспективах проведения референдума об олигархах в стране.

По его словам, если в Украине разрушится государственность из-за выноса вопроса о борьбе с олигархами на референдум, то это будет обозначать отсутствие государственности. Но на референдум он готов пойти, потому что от борьбы с олигархами выиграют все.

"Есть же принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело. Об выстрел в воздух - это законопроект. Я считаю, выстрел в воздух - это современная демократия. Я считаю, что в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе, у нас нет времени. Выстрел в воздух - это шанс - станьте бизнесменами, выстрел в тело - это референдум", - сказал Зеленский.

Он добавил, что когда в Украине не станет олигархов, крупные бизнесмены будут тратить деньги не на политику, а на инвестиции. А от того их средства будут защищаться государством, при чем от любой страны, потому что их деньги находятся в Украине.

Напомним, 4 июня Зеленский заявлял, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум. Согласно нынешнему законопроекту, олигархом является человек, соответствующий трем из четырех критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн.

О втором президентском сроке

Зеленский заявил, что его президентский срок зависит от выбора людей. Комментируя свои слова о том, что он - президент одного срока, Зеленский ответил так: "Сложно отвечать на этот вопрос. Хочется некоторые вещи успеть сделать. Мне кажется, что я много успею".

Как сообщал Главред, 20 мая на территории ГП Антонов состоялась большая пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная второй годовщине его президентства. Мероприятие длилось 3 часа. За это время глава государства ответил на около двух десятков вопросов. В частности, он рассказал о войне на Донбассе, встрече с Путиным, "приговоре" олигархам, конце эпохи бедности и "дебилах" во власти.