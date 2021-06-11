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Кулеба раскрыл детали встречи Байдена и Зеленского

11 июня 2021, 21:50
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По словам главы МИД Украины, встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал о визите Зеленского в США / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля.

По его словам МИД работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным.

"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты", - заявил Кулеба, передает Украина 24.

По словам Кулебы, кроме встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия.

"Это будет официальное полноценный визит в рамках которого будет только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - добавил он.

Кулеба добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

"Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", - подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеУ Зеленского сделали заявление о деталях разговора с Байденом и поездке в Вашингтон

Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Во вторник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой американского государства Джо Байдена. Хозяин Белого дома пригласил главу украинского государства приехать с визитом в Вашингтон. При этом Байден пообещал Зеленскому поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на переговорах с Путиным.

Как рассказали в Офисе президента, в ходе переговоров Зеленский и Байден обсудили вопросы войны на Донбассе, ситуацию с Северным потоком-2 и интеграцию Украины в Североатлантический альянс. В июле Зеленский должен приехать в Вашингтон на переговоры с Байденом, в рамках которых будут обсуждаться детали саммита США и России в Женеве.

Позже на Банковой проинформировали о том, что Зеленский в ходе разговора с Байденом предложил создать четкий план вступления Украины в НАТО, который должен быть привязан к календарным датам.

Владимир Зеленский Джо Байден Дмитрий Кулеба
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