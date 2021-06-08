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Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО

8 июня 2021, 12:41
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Глава государства заявил, что он доволен телефонным разговором со своим американским коллегой.

Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО
Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исправление заявления главы США Джо Байдена. Из релиза Офиса президента пришлось убрать слова, что президент США якобы поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, а также предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.

При этом Зеленский считает, что в таких делах "слова – не важны, а важны конкретные поступки".

"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – цитирует Украинская правда президента Украины.

Также глава государства заявил, что он доволен телефонным разговором со своим американским коллегой.

"Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины", – рассказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что в конце июля в США на встрече с Байденом намерен тет-а-тет подробно обсудить "объемную двустороннюю повестку".

"У нас много важнейших вопросов для обсуждения: безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере", – перечислил гарант.

Переговоры Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он разочарован решением США по Северному потоку-2. Причем о решении по отказу Штатов от санкций против Nord Stream AG он узнал из прессы. Зеленский призвал Байдена провести встречу и остановить российский энергетический проект.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июня призвал президента США Джо Байдена провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. По словам чиновника, сторонам следует обсудить вопрос Северного потока-2 перед тем, как Байден проведет встречу с Путиным.

Позже Подоляк анонсировал телефонный разговор президента Зеленского с главой Белого дома Байденом.

Позднее Подоляк утверждал, что в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден обсудили:

  • ситуацию на Донбассе,
  • достройку газопровода Северный поток-2,
  • интеграцию Киева в НАТО,
  • инициативы по деолигархизации.

Зеленский отправится в Вашингтон в июле, где лично обсудит с Байденом подробности его встречи с российским президентом Путиным.

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