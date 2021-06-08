Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО

Глава государства заявил, что он доволен телефонным разговором со своим американским коллегой.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исправление заявления главы США Джо Байдена. Из релиза Офиса президента пришлось убрать слова, что президент США якобы поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, а также предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.
При этом Зеленский считает, что в таких делах "слова – не важны, а важны конкретные поступки".
"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – цитирует Украинская правда президента Украины.
Также глава государства заявил, что он доволен телефонным разговором со своим американским коллегой.
"Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины", – рассказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что в конце июля в США на встрече с Байденом намерен тет-а-тет подробно обсудить "объемную двустороннюю повестку".
"У нас много важнейших вопросов для обсуждения: безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере", – перечислил гарант.
Переговоры Зеленского и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он разочарован решением США по Северному потоку-2. Причем о решении по отказу Штатов от санкций против Nord Stream AG он узнал из прессы. Зеленский призвал Байдена провести встречу и остановить российский энергетический проект.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июня призвал президента США Джо Байдена провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. По словам чиновника, сторонам следует обсудить вопрос Северного потока-2 перед тем, как Байден проведет встречу с Путиным.
Позже Подоляк анонсировал телефонный разговор президента Зеленского с главой Белого дома Байденом.
Позднее Подоляк утверждал, что в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден обсудили:
- ситуацию на Донбассе,
- достройку газопровода Северный поток-2,
- интеграцию Киева в НАТО,
- инициативы по деолигархизации.
Зеленский отправится в Вашингтон в июле, где лично обсудит с Байденом подробности его встречи с российским президентом Путиным.