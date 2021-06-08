У Зеленского передумали приписывать Байдену слова об Украине в НАТО

Теперь в тексте больше нет слов, что президент США якобы поддержал евроатлантическую интеграцию Украины.
Офис президента Украины отредактировал свою новость о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Теперь в тексте больше нет слов, что президент США якобы поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, а также предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.
Первым на неправильное толкование слов Байдена указало издание Axios со ссылкой на слова представителя Совета национальной безопасности.
"Украина неправильно истолковала заявление и исправила запись", – отметили в Белом доме.
После чего официальный Киев подкорректировал запись.
Первоначальное заявление Офиса президента: "Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".
Исправленное заявление Офиса президента: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".
Переговоры Зеленского и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он разочарован решением США по Северному потоку-2. Причем о решении по отказу Штатов от санкций против Nord Stream AG он узнал из прессы. Зеленский призвал Байдена провести встречу и остановить российский энергетический проект.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июня призвал президента США Джо Байдена провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. По словам чиновника, сторонам следует обсудить вопрос Северного потока-2 перед тем, как Байден проведет встречу с Путиным.
Позже Подоляк анонсировал телефонный разговор президента Зеленского с главой Белого дома Байденом.
Позднее Подоляк утверждал, что в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден обсудили:
- ситуацию на Донбассе,
- достройку газопровода Северный поток-2,
- интеграцию Киева в НАТО,
- инициативы по деолигархизации.
Зеленский отправится в Вашингтон в июле, где лично обсудит с Байденом подробности его встречи с российским президентом Путиным