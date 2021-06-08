У Зеленского передумали приписывать Байдену слова об Украине в НАТО / УНИАН

Офис президента Украины отредактировал свою новость о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Теперь в тексте больше нет слов, что президент США якобы поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, а также предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.

Первым на неправильное толкование слов Байдена указало издание Axios со ссылкой на слова представителя Совета национальной безопасности.

"Украина неправильно истолковала заявление и исправила запись", – отметили в Белом доме.

После чего официальный Киев подкорректировал запись.

Первоначальное заявление Офиса президента : "Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

Исправленное заявление Офиса президента : "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

Переговоры Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он разочарован решением США по Северному потоку-2. Причем о решении по отказу Штатов от санкций против Nord Stream AG он узнал из прессы. Зеленский призвал Байдена провести встречу и остановить российский энергетический проект.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июня призвал президента США Джо Байдена провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. По словам чиновника, сторонам следует обсудить вопрос Северного потока-2 перед тем, как Байден проведет встречу с Путиным.

Позже Подоляк анонсировал телефонный разговор президента Зеленского с главой Белого дома Байденом.

Позднее Подоляк утверждал, что в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден обсудили:

ситуацию на Донбассе,

достройку газопровода Северный поток-2,

интеграцию Киева в НАТО,

инициативы по деолигархизации.

Зеленский отправится в Вашингтон в июле, где лично обсудит с Байденом подробности его встречи с российским президентом Путиным