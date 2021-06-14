"Пленки Медведчука": СМИ опубликовали все 36 часов прослушки кума Путина

Украинские спецслужбы записывали разговоры Медведчука с 2014 года / УНИАН

На YouTube-канале журналистов Bihus.Info опубликовали все материалы "прослушки" главы политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь, кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Длительность записей составляет 36 часов.

"Вы просили - мы делимся. Все аудио Медведчука, которые мы проанализировали. Несколько месяцев работы, 10 журналистов и 36 часов "пленок Медведчука". Если готовы страдать с нами и вам интересно, что за песня на гудках Медведчука - велкам", - говорится в сообщении на YouTube-канале Bihus.Info.

По данным журналистов, "прослушка" осуществлялось украинскими спецслужбами в рамках масштабной спецоперации еще с 2014 года. При этом массив записей довольно хаотичен.

"В частности, там есть много разговоров, которые не имеют никакого отношения к самому Медведчуку. Услышите, например, как главари террористов в Кремль звонят", - говорится в сообщении.

При этом не все разговоры Медведчука удалось прослушать, поскольку кум Путина пользовался защищенной линией связи.

"Пленки Медведчука" - о чем ранее писал Главред:

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с боевиками "ЛДНР", помощниками Путина и чиновниками Кремля за 4 года.

Расследователи подготовили цикл видео "Как закалялась мразь" и разделили на четыре тематические части:

В первой части речь шла об отношениях с Путиным и влиянии на украинскую власть после Майдана.

Во второй - о санкционной "трубе Медведчука", которая должна быть национализирована Украиной.

Третья часть расследования посвящена тому, как Медведчук зарабатывал на угле, а СБУ передавала боевикам наличные.

В четвертой части расследования говорилось о роли Медведчука в освобождении пленных, его участии в газовых переговорах и контракте на поставку электроэнергии из РФ.

8 июня в НАБУ подтвердили подлинность скандальных "пленок Медведчука".