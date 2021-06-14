УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пленки Медведчука": СМИ опубликовали все 36 часов прослушки кума Путина

14 июня 2021, 07:35
Прослушать новость
Остановить

Журналисты отмечают, что не все разговоры Медведчука удалось прослушать, поскольку кум Путина  пользовался защищенной линией связи.

Виктор Медведчук, суд
Украинские спецслужбы записывали разговоры Медведчука с 2014 года / УНИАН

На YouTube-канале журналистов Bihus.Info опубликовали все материалы "прослушки" главы политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь, кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Длительность записей составляет 36 часов.

"Вы просили - мы делимся. Все аудио Медведчука, которые мы проанализировали. Несколько месяцев работы, 10 журналистов и 36 часов "пленок Медведчука". Если готовы страдать с нами и вам интересно, что за песня на гудках Медведчука - велкам", - говорится в сообщении на YouTube-канале Bihus.Info.

По данным журналистов, "прослушка" осуществлялось украинскими спецслужбами в рамках масштабной спецоперации еще с 2014 года. При этом массив записей довольно хаотичен.

"В частности, там есть много разговоров, которые не имеют никакого отношения к самому Медведчуку. Услышите, например, как главари террористов в Кремль звонят", - говорится в сообщении.

При этом не все разговоры Медведчука удалось прослушать, поскольку кум Путина пользовался защищенной линией связи.

"Пленки Медведчука" - о чем ранее писал Главред:

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с боевиками "ЛДНР", помощниками Путина и чиновниками Кремля за 4 года.

Расследователи подготовили цикл видео "Как закалялась мразь" и разделили на четыре тематические части:

  • В первой части речь шла об отношениях с Путиным и влиянии на украинскую власть после Майдана.
  • Во второй - о санкционной "трубе Медведчука", которая должна быть национализирована Украиной.
  • Третья часть расследования посвящена тому, как Медведчук зарабатывал на угле, а СБУ передавала боевикам наличные.
  • В четвертой части расследования говорилось о роли Медведчука в освобождении пленных, его участии в газовых переговорах и контракте на поставку электроэнергии из РФ.

8 июня в НАБУ подтвердили подлинность скандальных "пленок Медведчука".

Денис Бигус Виктор Медведчук новости Украины пленки Медведчука
Сейчас вы просматриваете новость «"Пленки Медведчука": СМИ опубликовали все 36 часов прослушки кума Путина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Инфаркт: это упражнение может усилить рискиИнфаркт: это упражнение может усилить риски 1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров Даже не смешно: на ЗНО преподаватели по украинскому языку шокированы деградацией школьниковДаже не смешно: на ЗНО преподаватели по украинскому языку шокированы деградацией школьников То, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-ЛукашенкоТо, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко Синоптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жараСиноптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара

Последние новости

08:19

Коронавирус в Украине 14 июня: выявлено рекордно мало больных и жертв COVID-19

08:13

Генсек НАТО поддержал увеличение поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ Видео

08:07

Сын Григория Чапкиса озвучил причину его смерти Видео

07:43

Гороскоп на 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства Видео

07:35

"Пленки Медведчука": СМИ опубликовали все 36 часов прослушки кума Путина Видео

Реклама
07:12

На Херсонщине коп устроил стрельбу по бойцам АТО, есть раненые – СМИ Видео

07:10

Илларионов назвал главного союзника Путина в администрации Байдена Видео

06:34

Путин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских мнение

06:33

Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче Евро-2020 Видео

06:02

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

05:28

Визит в Вашингтон и компенсация за СП-2: Илларионов рассказал, как Зеленский достучался до США Видео

05:02

Неврологи рассказали, есть ли простой путь к эффективному обучению и запоминанию Видео

04:22

Модные правила для женщин после 40 лет, которые можно нарушить Видео

03:50

В рубашке родились: в Полтаве дерево с грохотом упало прямо на кафе Видео

03:02

О каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача

02:42

GSC Game World запустила предварительные заказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Видео

02:17

Гороскоп на завтра 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

01:46

Microsoft зажгла на E3 2021: все анонсы и трейлеры Видео

01:37

Украине грозит четвертая волна COVID-19: Минздрав призвал к продлению карантина

01:07

Шевченко прокомментировал поражение Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020 Видео

Реклама
00:51

Как избавиться от заложенности носа - ответ медика Видео

00:06

Киевская блогерша попала в новый скандал из-за "наркотиков" в прямом эфире Видео

13 июня, воскресенье
23:51

Украина проиграла в невероятном матче Нидерландам на Евро-2020 Фото

23:26

Square Enix анонсировала новую Final Fantasy в духе Dark Souls Видео

23:15

Умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис Видео

22:58

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

22:38

Июль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде Видео

22:37

Авторы Deus Ex представили Guardians of the Galaxy – игру по "Стражам Галактики" Видео

22:10

Разбил нос и уничтожил вещи: в Киеве мужчина на глазах у всех избил женщину

21:54

Известной российской актрисе запретили въезд в Украину Видео

21:43

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый геймплей и назвали дату выхода игры Видео

21:41

Создатели Dishonored и Prey анонсировали новую игру про вампиров Видео

21:31

Умер известный украинский писатель Видео

21:27

Анонсирована Forza Horizon 5: место действия, трейлер и дата выхода Видео

21:15

Авторы Atomic Heart презентовали новый трейлер игры под саундтрек группы "Мираж" Видео

21:01

Жена Шевченко невероятно поддержала сборную Украины перед матчем Евро-2020 Видео

20:51

DICE представила первый геймплей Battlefield 2042 Видео

20:39

Опубликован кинематографический трейлер долгостроя от Bethesda – Starfield Видео

20:24

Правоохранители задержали 16-летнего парня, жестоко избившего девушку в Харькове Видео

20:00

Приключенческий боевик в духе Dark Souls можно бесплатно забрать в Steam Видео

Реклама
19:51

Байден раскрыл, как будет вести себя на встрече с Путиным Видео

19:39

Российский боксер Александр Поветкин уходит с ринга и сделал неожиданное признание Видео

19:23

Почему истерика русских из-за "коренных народов Украины" - это удар в штангу мнение

19:22

Популярное лакомство украинцев может быть смертельно опасным: эксперт сделала предупреждение Видео

19:20

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали стильный трейлер Видео

19:18

Врач рассказал, как игрока сборной Дании Эриксена спасали от смерти Видео

18:51

Названы 6 современных примет, которые всегда сбываются

18:45

Анонсирована игра про Бабу-Ягу Видео

18:02

На Николаевщине прямо с людьми на борту сломался аттракцион в парке Видео

18:00

Вышли новые трейлеры Far Cry 6: в дополнениях предложат сыграть за Вааса и других злодеев Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять