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Последние "пленки Медведчука": журналисты рассказали о роли кума Путина в обмене пленными

8 июня 2021, 06:57
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До подключения Виктора Медведчука к переговорам в 2014 году СБУ удалось вытащить из плена 1,5 тысячи украинцев, после – еще столько же, но уже за пять лет.

Медведчук
Опубликованы очередные "пленки Медведчука" / Reuters

Журналисты-расследователи Bihus.Info обнародовали заключительную часть записей телефонных разговоров одного из лидеров Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука. Они посвящены тому, как кум Путина прикрывался освобождением пленных, хотя на самом деле отстаивал свои экономические и политические интересы.

"Темами газа и электричества Медведчук начал заниматься намного раньше, чем его пригласили к обсуждению по обмену пленных. Пленные – во всех смыслах – это последнее, чем Медведчук занимался", – рассказывает Денис Бигус.

Официальный мандат переговорщика по освобождению пленных у Медведчука появился в конце 2014 года. В переговорную группу его назначил глава СБУ Валентин Наливайченко. В разговоре с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Медведчук заявил, что подключиться к переговорам по пленным его попросил пятый президент Украины Петр Порошенко.

До подключения кума Путина к переговорам в 2014 году СБУ удалось вытащить из плена 1,5 тысячи украинцев, после – еще столько же, но уже за пять лет. До подключения кума Путина к переговорам обменом пленными занимались СБУ, волонтеры, общественные деятели.

"На тех пленках, которые у нас есть, он не освобождает никого, кого не могла бы штатно освободить СБУ. Под их контролем, как вы слышали, он и работал. Иногда мешал, иногда – выполнял роль телефонистки. В экономических вопросах – он куда эффективнее… 1,5 тысячи людей освободили за полгода до Медведчука. А за следующие пять лет с участием этого "выдающегося переговорщика" освободили еще 1,5 тысячи. Реально до него было быстрее", - говорится в программе.

Какие бонусы получил Медведчук

Благодаря тому, что кум Путина был привлечен к обмену пленными, он мог в частности:

  • летать напрямую из Киева в Москву;
  • коммуницировать с Кремлем;
  • иметь легализованный контакт с боевиками;
  • зарабатывать на угле и электроэнергии.

Переговоры о поставках российского газа в Украину

По данным авторов материала, осенью 2014 года Медведчук подключился к неформальным переговорам по поставкам российского газа в Украину. Они проводились параллельно с официальными переговорами между Нафтогазом и украинским правительством с одной стороны и Газпромом и правительством РФ при посредничестве Еврокомиссии - с другой.

Медведчук регулярно общался по телефону с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой Газпрома Алексеем Миллером. На официальных переговорах в Брюсселе украинская сторона настаивала на снижении цены и закреплении ее в контракте. Россияне с этим не соглашались. Скидку они предлагали оформить в виде межправительственного соглашения. Медведчук заверял россиян, что ему удалось убедить президента Петра Порошенко принять предложение РФ. В итоге украинская делегация смягчила выдвигаемые россиянам условия.

Поставки российской электроэнергии

Осенью 2014 года проходили переговоры о поставках российской электроэнергии в Украину и обеспечении электричеством оккупированного Крыма. Последний вопрос был для Кремля вопросом больше политическим, так как зависимость полуострова от материка достигала 90%. Эту тему Медведчук обсуждал с тогдашним российским вице-премьером Дмитрием Козаком и министром энергетики Александром Новаком.

Авторы материла утверждают, что Медведчук в интересах Порошенко пытался включить в контракт фирму-"прокладку" Константина Григоришина. На переговоры в Москву Медведчук летал со своим соратником Тарасом Козаком. В итоге договор о поставках электроэнергии заключили напрямую, без посредников.

Читайте такжеОпубликованы "новые пленки Медведчука" о возвращении контроля над "трубой"

Выпуск программы Bihus.Info Прослушка Медведчука. Финал: пленные, газовые войны, электричество в Крым - смотреть:

"Пленки Медведчука" - о чем ранее писал Главред:

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с боевиками "ЛДНР", помощниками Путина и чиновниками Кремля за 4 года.

Расследователи подготовили цикл видео Как закалялась мразь и разделили на четыре тематические части.

Эксперты проверяют подлинность обнародованных журналистами записей телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов.

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