В НАБУ подтвердили подлинность скандальных "пленок Медведчука"

Телефонные переговоры Медведчука с терористами Донбасса настоящие / УНИАН

Согласно с обнародованными записями телефонных разговоров, Виктор Медведчук запросто мог влиять на действия бывшего главы государства Петра Порошенко,пишет ТСН.

Телефонные переговоры Виктора Медведчука с террористами ОРДЛО и чиновниками Кремля, которые обнародовало издание "Бигус Инфо" - настоящие, утверждает директор НАБУ Артем Сытник.

В интервью журналистам он отметил, что обратился в СБУ с просьбой предоставить эти пленки, чтобы привлечь к антикоррупционным дел бюро.

Из этих записей следует, что с июня 2014 Медведчук мог влиять на поступки пятого президента. От его имени он вел переговоры с боевиками и организовывал коррупционные схемы с поставками в Украину угля из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

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Накануне, журналисты обнародовали последнюю серию расследований деятельности кума Путина в Украину, которая посвящена обмену пленными. И, судя по телефонных разговоров, Медведчук выступал скорее на стороне России, чем представлял интересы украинских военнопленных. Вместе с тем, он, якобы, поддерживал и пиар акции Петра Порошенко, связанные с обменом военнопленных. В частности речь идет об освобождении из плена киборга Андрея Гречаного с позывным Рахман. Медведчук несколько раз просил боевиков не отдавать его волонтерам, якобы, чтобы Порошенко мог снять трогательный ролик.

Ранее Главред писал о том, что журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с боевиками "ЛДНР", помощниками Путина и чиновниками Кремля за 4 года. Расследователи подготовили цикл видео Как закалялась мразь и разделили на четыре тематические части.

Эксперты проверяют подлинность обнародованных журналистами записей телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов.