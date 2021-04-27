Члени вченої ради пояснили, чому голосували за дисертацію Ківи

Ілля Кива / УНІАН

Члени вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, які одноголосно проголосували за присвоєння скандальному нардепу від ОПЗЖ Іллі Ківі ступеня кандидата наук з державного управління, розповіли, що оцінювали його дисертацію як наукову роботу. І причин голосувати "проти" у них не було. Про це з посиланням на їх коментар повідомляє Громадське.

Один з членів вченої ради заявив журналістам, що вважає ‒ нардеп Ківа дійсно є автором дисертації. "Я Ківу не знаю взагалі, я оцінюю його наукову роботу", - сказав вчений.

Ще одна член Ради заявила, що критика захисту Ківи викликана бажанням дискредитувати українську науку.

"Все зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні. У мене не було свідчень, щоб не голосувати "за"", ‒ сказала вона.

Заступник міністра освіти Андрій Вітренко в коментарі порталу Україна 24 розповів, що після захисту дисертацію проаналізують в МОН.

"Від процедури захисту до процедури підтвердження рішення Вченої ради атестаційною комісією МОН буде ще подолано важкий і довгий шлях. Зараз в міністерство не надійшов повний пакет документів від Вченої ради, на його підготовку виділено час, нехай вуз і вчена рада нададуть перелік документів, і ми будемо проводити всебічний аналіз даного пакету і рецензувати всю дисертаційну роботу", - сказав чиновник.

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