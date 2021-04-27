Члени вченої ради пояснили, чому голосували за дисертацію Ківи

Скандал навколо захисту нардепом Іллею Ківою кандидатської дисертації з державного управління продовжує набирати обертів і отримувати резонанс.
Члени вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, які одноголосно проголосували за присвоєння скандальному нардепу від ОПЗЖ Іллі Ківі ступеня кандидата наук з державного управління, розповіли, що оцінювали його дисертацію як наукову роботу. І причин голосувати "проти" у них не було. Про це з посиланням на їх коментар повідомляє Громадське.
Один з членів вченої ради заявив журналістам, що вважає ‒ нардеп Ківа дійсно є автором дисертації. "Я Ківу не знаю взагалі, я оцінюю його наукову роботу", - сказав вчений.
Ще одна член Ради заявила, що критика захисту Ківи викликана бажанням дискредитувати українську науку.
"Все зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні. У мене не було свідчень, щоб не голосувати "за"", ‒ сказала вона.
Заступник міністра освіти Андрій Вітренко в коментарі порталу Україна 24 розповів, що після захисту дисертацію проаналізують в МОН.
"Від процедури захисту до процедури підтвердження рішення Вченої ради атестаційною комісією МОН буде ще подолано важкий і довгий шлях. Зараз в міністерство не надійшов повний пакет документів від Вченої ради, на його підготовку виділено час, нехай вуз і вчена рада нададуть перелік документів, і ми будемо проводити всебічний аналіз даного пакету і рецензувати всю дисертаційну роботу", - сказав чиновник.
читайте такожКіва осоромився під час захисту, а у Львові спалили наукову роботу
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 26 квітня народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю"Механізми державного управління". Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
- Під час захисту дисертації Ківа осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття "Демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
- У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисертацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.