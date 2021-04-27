Члены ученого совета объяснили, почему голосовали за диссертацию Кивы

Илья Кива / УНИАН

Члены ученого совета по защите кандидатских диссертаций, которые единогласно проголосовали за присвоение скандальному нардепу от ОПЗЖ Илье Киве степени кандидата наук по государственному управлению, рассказали, что оценивали его диссертацию как научную работу. И причин голосовать "против" у них не было. Об этом со ссылкой на их комментарий сообщает Громадське.

Один из членов ученого совета заявил журналистам, что считает ‒ нардеп Кива действительно является автором диссертации. "Я Киву не знаю вообще, я оцениваю его научную работу", - сказал ученый.

Еще одна член совета заявила, что критика защиты Кивы вызвана желанием дискредитировать украинскую науку.

"Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине. У меня не было показаний, чтобы не голосовать "за"", ‒ сказала она.

Замминистра образования Андрей Витренко в комментарии порталу Украина 24 рассказал, что после защиты диссертацию проанализируют в МОН.

"От процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией МОН будет еще преодолен тяжелый и долгий путь. Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу", - сказал чиновник.

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