Поддельная справка и тупой Google Translate: журналисты выяснили, что не так с диссертацией Кивы

Нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
Скандальный народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Его научная работа была посвящена механизмам влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере Украины и стран ЕС). Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так.
"Даже коррупция Кивы – это жомовая яма. Представьте себе диссертацию Кивы. Спойлер – это такая же жомовая яма", – заявил руководитель проекта Денис Бигус.
Как говорится в расследовании, нардеп ОПЗЖ ссылался на участие в научных конференциях Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) в 2018-2019 годах, а его выступления якобы опубликованы в официальных сборниках по итогам конференций. Журналисты изучили сборники и не нашли там выступлений. В МАУП также сообщили, что не помнят участия Кивы.
Кроме того, журналисты выяснили, что диссертация Кивы состоит из "повторяющихся общих фраз и отсутствия конкретики". Депутат использует несуществующие термины, а его англоязычная статья была переведена с помощью Google Translate.
Читайте такжеКива стал кандидатом наук и вляпался в "туалетный" скандалКива также сопроводил работу четырьмя справками, в частности от Офиса генпрокурора с печатью учреждения. Но там заявили, что документ является "личной позицией подписавшего человека", а официально работа и письмо от Кивы в Офис генпрокурора не поступали.
Еще одну справку выдала Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению. По данным журналистов, подпись руководительницы организации на справке не совпадает с ее подписью на других документах. После журналистского запроса на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, где защищался Кива, изменили список документов, а та же самая справка с той же датой оказалась подписанной другим человеком.
Напомним:
- 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
- Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
- Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.