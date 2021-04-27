Поддельная справка и тупой Google Translate: журналисты выяснили, что не так с диссертацией Кивы

В диссертации Кива пытался разобраться в механизмах влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности / Фото УНИАН

Скандальный народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Его научная работа была посвящена механизмам влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере Украины и стран ЕС). Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так.

"Даже коррупция Кивы – это жомовая яма. Представьте себе диссертацию Кивы. Спойлер – это такая же жомовая яма", – заявил руководитель проекта Денис Бигус.

Как говорится в расследовании, нардеп ОПЗЖ ссылался на участие в научных конференциях Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) в 2018-2019 годах, а его выступления якобы опубликованы в официальных сборниках по итогам конференций. Журналисты изучили сборники и не нашли там выступлений. В МАУП также сообщили, что не помнят участия Кивы.

Кроме того, журналисты выяснили, что диссертация Кивы состоит из "повторяющихся общих фраз и отсутствия конкретики". Депутат использует несуществующие термины, а его англоязычная статья была переведена с помощью Google Translate.

Фрагмент диссертации Ильи Кивы / Скриншот

Фрагмент диссертации Ильи Кивы / Скриншот

Читайте такжеКива стал кандидатом наук и вляпался в "туалетный" скандалКива также сопроводил работу четырьмя справками, в частности от Офиса генпрокурора с печатью учреждения. Но там заявили, что документ является "личной позицией подписавшего человека", а официально работа и письмо от Кивы в Офис генпрокурора не поступали.

Еще одну справку выдала Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению. По данным журналистов, подпись руководительницы организации на справке не совпадает с ее подписью на других документах. После журналистского запроса на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, где защищался Кива, изменили список документов, а та же самая справка с той же датой оказалась подписанной другим человеком.

Напомним: