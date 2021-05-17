У Києві на станції метро Арсенальна під потяг потрапив пасажир / УНІАН

У Києві було зупинено рух поїздів на "червоній" лінії метро. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг.

"Рух поїздів зупинено. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - повідомили в пресслужбі метрополітену.

За інформацією КМДА, на місце події прибули медики та правоохоронці.

"Червона гілка: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції "Лісова", - повідомили в міській адміністрації.

За годину в КМДА повідомили, що червона лінія метро відновила роботу.

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на рейки на станції "Арсенальна". Як повідомили в поліції Києва, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту", - сказано в повідомленні.

У поліції уточнили, що зупинка й обмеження руху відбулося через те, що на станції "Арсенальна" чоловік намагався здійснити спробу самогубства. Вказується, що орієнтовно о 12:30 правоохоронцям повідомили, що на залізничних коліях лежить чоловік. Туди ж викликали медиків і рятувальників. Ті працювали над тим, щоб витягти пасажира з-під поїзда метро. Чоловік живий, його госпіталізували.

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Раніше в Києві на переході на станції метро Лісова у жінки почалися пологи. Породіллі почали допомагати співробітники метрополітену, Нацполіції, а також пасажири. Жінка народила ще до приїзду швидкої. Медиків чекали вісім хвилин. Народився хлопчик.