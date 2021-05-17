ЧП в столичной подземке: на станции Арсенальная под поезд попал пассажир

В Киеве на станции метро Арсенальная под поезд попал пассажир/ УНИАН

В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

"Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

По информации КГГА, сейчас на место происшествия прибыли медики и правоохранители, об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

"Красная ветка: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная", - сообщили в городской администрации.

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