COVID-штам "Дельта": інфекціоніст назвав перші симптоми та алгоритм дій при лікуванні

Лікування від коронавірусу зараз триває 2-3 тижні / УНІАН

Коронавірус продовжує мутувати, а штам "Дельта" дійсно агресивніший у порівнянні з тим перебігом хвороби, який був у хворих у 2020 році, каже головний інфекціоніст Львівської області, головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

У коментарі "ТСН" він зазначив, що їм частіше заражаються при контакті з інфікованим. І в цьому є його відмінність від інших.

"Залежно від ураження дихальної системи, на лікування від коронавірусу зараз йде 2-3 тижні. Якщо людина вже потрапляє у відділення реанімації, то на його лікування йде 3-4 тижні. Все залежить від стану хворих і тому, як довго вони знаходяться на ШВЛ", — розповів інфекціоніст.

Перші симптоми та дії

Федоренко зазначив, що про інфікування "дельтою" можуть свідчити такі симптоми як нежить, сухий кашель, підвищення температури, загальна слабкість, можливо блювота, пронос.

читайте такожВчені визначили найефективнішу вакцину проти штаму COVID-19 "Дельта""В першу чергу потрібно залишатися вдома, по можливості ізолюватися і викликати лікаря. Треба зробити принаймні швидкий тест на коронавірус. Він покаже, чи потрібно робити ще тести та почати застосовувати принаймні симптоматичну терапію. Потім, оцінивши результати аналізів, лікар прийме рішення, лікувати вас вдома або госпіталізувати в профільну лікарню", - підкреслив медик.

Реклама

Відразу зверніться до лікаря

Інфекціоніст зазначив, що самолікування при захворюванні на коронавірус може тільки нашкодити, оскільки навіть лікарям з досвідом важко оцінити стан пацієнта і поставити точний діагноз.

"Для цього потрібно провести додаткові обстеження. В черговий раз звертаюся до людей: найкращий спосіб уникнути коронавірусу і його важких наслідків - це зробити щеплення від COVID-19", - запевняє медик.

Раніше лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що люди, які перехворіли на коронавірус, набагато краще захищені від COVID-19, ніж ті, які вакцинувалися. За його словами, вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає лише деяку частину людей.

Також ми розповідали, що люди можуть мати дуже сильний імунітет проти коронавірусу. Як з'ясували вчені, ті хто спочатку перехворів на коронавірус, а потім зробили щеплення Pfizer або Moderna, мають дуже сильний імунітет.