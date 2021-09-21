COVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при лечении

Лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели / УНИАН

Коронавирус продолжает мутировать, а штамм "Дельта" действительно агрессивнее по сравнению с тем ходом болезни, который был у больных в 2020 году, говорит главный инфекционист Львовской области, главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

В комментарии "ТСН" он отметил, что им чаще заражаются при контакте с инфицированным. И в этом есть его отличие от других.

"В зависимости от поражения дыхательной системы, на лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели. Если человек уже попадает в отделение реанимации, то на его лечение уходит 3-4 недели. Все зависит от состояния больных и том, как долго они находятся на ИВЛ", — рассказал инфекционист.

Первые симптомы и действия

Федоренко отметил, что об инфицировании "Дельтой" могут свидетельствовать такие симптомы как насморк, сухой кашель, повышение температуры, общая слабость, возможно рвота, понос.

Читайте такжеУченые определили самую эффективную вакцину против штамма COVID-19 "Дельта""В первую очередь — нужно оставаться дома, по возможности изолироваться и вызвать врача. Надо сделать по крайней мере быстрый тест на коронавирус. Он покажет, нужно ли делать еще тесты и начать применять по крайней мере симптоматическую терапию. Затем, оценив результаты анализов, врач примет решение, лечить вас дома или госпитализировать в профильную больницу", - подчеркнул медик.

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Сразу обратитесь к врачу

Инфекционист отметил, что самолечение при заболевании коронавирусом может только навредить, поскольку даже врачам с опытом тяжело оценить состояние пациента и поставить точный диагноз.

"Для этого нужно провести дополнительные обследования. В очередной раз обращаюсь к людям: лучший способ избежать коронавируса и его тяжелых последствий — это сделать прививку от COVID-19", — уверяет медик.

Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

Также мы рассказывали, что люди могут иметь очень сильный иммунитет против коронавируса. Как выяснили ученые, те кто сначала переболел коронавирусом, а потом сделали прививку Pfizer или Moderna, имеют очень сильный иммунитет.