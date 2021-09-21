УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

COVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при лечении

21 сентября 2021, 11:12
Прослушать новость
Остановить

Медик отметил, что им чаще заражаются при контакте с инфицированным.

Коронавирус
Лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели / УНИАН

Коронавирус продолжает мутировать, а штамм "Дельта" действительно агрессивнее по сравнению с тем ходом болезни, который был у больных в 2020 году, говорит главный инфекционист Львовской области, главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

В комментарии "ТСН" он отметил, что им чаще заражаются при контакте с инфицированным. И в этом есть его отличие от других.

"В зависимости от поражения дыхательной системы, на лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели. Если человек уже попадает в отделение реанимации, то на его лечение уходит 3-4 недели. Все зависит от состояния больных и том, как долго они находятся на ИВЛ", — рассказал инфекционист.

Первые симптомы и действия

Федоренко отметил, что об инфицировании "Дельтой" могут свидетельствовать такие симптомы как насморк, сухой кашель, повышение температуры, общая слабость, возможно рвота, понос.

Читайте такжеУченые определили самую эффективную вакцину против штамма COVID-19 "Дельта""В первую очередь — нужно оставаться дома, по возможности изолироваться и вызвать врача. Надо сделать по крайней мере быстрый тест на коронавирус. Он покажет, нужно ли делать еще тесты и начать применять по крайней мере симптоматическую терапию. Затем, оценив результаты анализов, врач примет решение, лечить вас дома или госпитализировать в профильную больницу", - подчеркнул медик.

Реклама

Сразу обратитесь к врачу

Инфекционист отметил, что самолечение при заболевании коронавирусом может только навредить, поскольку даже врачам с опытом тяжело оценить состояние пациента и поставить точный диагноз.

"Для этого нужно провести дополнительные обследования. В очередной раз обращаюсь к людям: лучший способ избежать коронавируса и его тяжелых последствий — это сделать прививку от COVID-19", — уверяет медик.

Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

Также мы рассказывали, что люди могут иметь очень сильный иммунитет против коронавируса. Как выяснили ученые, те кто сначала переболел коронавирусом, а потом сделали прививку Pfizer или Moderna, имеют очень сильный иммунитет.

Автор: Сергей Кущ
viber
Дельта коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «COVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при лечении». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван горячий напиток, снижающий давление: сколько нужно питьНазван горячий напиток, снижающий давление: сколько нужно пить Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запретыЧто нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и папТоп-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап В Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двух детейВ Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двух детей В ряде городов Украины открылись участки для голосования на российских выборахВ ряде городов Украины открылись участки для голосования на российских выборах

Последние новости

11:29

Кровавая стрельба в университете: всплыли неожиданные подробности о "пермском палаче"

11:23

"Рули молча, холуй": в Харькове пьяные студентки-прокурорши не хотели платить и оскорбили таксиста Видео

11:18

Срок уведомления об изменении договорной цены газа должен быть уменьшен - заявление Ассоциации

11:12

COVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при лечении

10:58

"Косит под больного": подозреваемого в убийстве 19-летней студентки из Львова признали невменяемым Видео

Реклама
10:31

Невакцинированных украинцев хотят заставить сдавать тесты на коронавирус за свои деньги - Минфин

10:29

По цене новенькой иномарки: в Одессе ошарашили рекордной стоимостью тушки тунца Видео

10:08

Передвигается ползком вдоль потолка: пенсионерка из Харькова превратила свою квартиру в помойку Видео

09:47

Каждый раз забирает 36 минут жизни: какое блюдо забирает драгоценные минуты Видео

09:40

Проглотил громадный болт: в Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи Видео

09:36

"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины

09:16

В шаге от "красной" зоны карантина - четыре области Украины: Ляшко озвучил список Видео

09:07

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

08:57

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

08:55

Невидимый газ-убийца, вызывающий рак легких, может скрываться в вашем доме Видео

08:51

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

08:44

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления Видео

08:30

Прольются дожди, но потепление не за горами: прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю Видео

08:29

Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию Видео

08:07

"Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы"

Реклама
07:45

В меньший мухлёж люди поверили бы: почему фальсификации на выборах в России – это очень хорошо мнение

07:12

Локдауна в Киеве осенью может и не быть: Кличко объяснил нюансы Видео

06:50

Вакцинация детей: когда ее начнут и какие существуют риски мнение

06:43

"Потряхивает весь мир": Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине Видео

05:53

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать Видео

05:10

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику

04:49

Диетолог рассказала, существуют ли бюджетные суперпродукты

04:15

Диетолог назвал продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

03:50

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

03:34

Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность

03:12

Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления Видео

02:19

Какие правила питания нужно соблюдать женщинам после 40 лет - ответ диетолога

01:58

Прививался втайне и спонтанно: всплыли детали загадочной смерти студента под Киевом Видео

01:35

Спасет ли вакцинанция от новых штаммов COVID-19: врач раскрыла нюансы

01:15

Как улучшить здоровье и качество жизни всего за неделю: 7 советов на каждый день

20 сентября, понедельник
23:47

Ляшко назвал причину 99% летальных случаев от COVID-19 в Украине Видео

23:33

Врачи рассказали, кому нельзя есть яйца и чем они опасны Видео

22:55

В США сделали заявление из-за выборов в Госдуму России и поддержали Украину Видео

22:31

В Украине обнаружили опасное мясо, которое массово продают в магазинах Видео

22:01

"Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации Видео

Реклама
21:38

Иванна Онуфрийчук рассказала, как на самом деле стала ведущей Танцев со звездами вместо Тины Кароль Видео

20:56

В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины Видео

20:35

Когда переболевшие украинцы получат COVID-сертификаты: в Минцифре назвали дату Видео

20:34

Придонбасье: как Путин фактически разорвал Минские соглашения мнение

20:20

На повышение пенсий в 2022 году выделили внушительную сумму: кому повысят выплаты Видео

20:03

"Скоро мама?": Настя Каменских в латексном платье озадачила Сеть выпирающим животиком

19:45

Спрятали под вещами: в Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины Видео

19:22

Зачем Кремлю нужно было так жестко и грубо проводить выборы в Госдуму мнение

19:20

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону: что дальше Видео

18:52

Сделал прививку от COVID и умер: от чего скончался 19-летний студент под Киевом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять