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Спасет ли вакцинанция от новых штаммов COVID-19: врач раскрыла нюансы

21 сентября 2021, 01:35
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Заболеваемость растет, штаммы коронавируса продолжают мутировать, и они могут несколько отличаться от изначального вируса, который был в 2020 году.

коронавирус
Коронавирус будет и дальше мутировать / Фото Reuters

Коронавирус мутирует, поэтому будут возникать новые штаммы. В мире озвучиваются опасения, что они могут оказаться нечувствительными к вакцинам. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко считает, что людям, которые вакцинировались от COVID-19, катастрофа не грозит даже в случае появления новых штаммов коронавируса.

"Заболеваемость растет, штаммы коронавируса продолжают мутировать, и они могут несколько отличаться от изначального, который был в 2020 году. Но если мы проводим вакцинацию, то она эффективна при любых штаммах", – сказала врач в интервью изданию Obozrevatel.

Бондаренко добавила, что вакцины будут защищать привитых "пусть не на 100%, но на 90%".

"Потому что структура вируса полностью не поменялась. Поэтому нельзя сказать, что появление нового штамма коронавируса будет катастрофой. Никто не может дать гарантии, что люди не будут болеть. Но определенно можно ожидать, что среди привитых не будет тяжелых или смертельных случаев", – заявила Бондаренко.

Как сообщал Главред, ранее Татьяна Бондаренко отметила, что не уверена в существовании "пуленепробиваемого" иммунитета у тех, кто переболел коронавирусом, а затем привился. Но, по ее словам, если говорить о среднестатистических защитных свойствах, то такие люди могут иметь лучшую иммунную защиту.

Читайте такжеВрач назвал лучшую вакцину от Дельта-штамма коронавирусаРанее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

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