Кто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врача

Вакцинацией нужно защищать прежде всего группы риска, а не абсолютно всех / Reuters

Люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

"Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть? Это высосано из пальца, потому что вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза – это не исключение из правил" , - сказал Волянский в эфире телеканала Украина 24.

Также он рассказал, кто защищен от коронавируса по-настоящему: "Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все".

Иммунолог считает, что среди вакцинированных надо находить "неответивших" - им нужна третья доза вакцины. Кроме того, Волянский заявил, что вакцинацией нужно защищать прежде всего группы риска, а не абсолютно всех.

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"Мы поставили временные маркеры: первый этап, второй… С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ лишь 8% вакцинированных дважды. То есть тех, кто сейчас болеют и умирают, мы их не защитили, потому что не было маркеров, как делала Европа", - подчеркнул он.

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Как сообщал Главред, власти пока не намерены проводить массовой кампании по вакцинации детей от COVID-19. Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на данный момент государство ставит перед собой задачу сделать прививки в первую очередь взрослым и пожилым людям. Вопрос может стать актуальным после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали новое заявление по поводу вакцинации для защиты от коронавируса. По словам директора CDC Рошель Валенски, люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом.