Кто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врача

Вакцинация от коронавируса помогает не всем, привитые люди тоже могут заболеть. Лучше всего защищены те, кто уже переболел инфекцией, заявил Андрей Волянский.
Люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.
По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.
"Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть? Это высосано из пальца, потому что вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза – это не исключение из правил" , - сказал Волянский в эфире телеканала Украина 24.
Также он рассказал, кто защищен от коронавируса по-настоящему: "Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все".
Иммунолог считает, что среди вакцинированных надо находить "неответивших" - им нужна третья доза вакцины. Кроме того, Волянский заявил, что вакцинацией нужно защищать прежде всего группы риска, а не абсолютно всех.
"Мы поставили временные маркеры: первый этап, второй… С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ лишь 8% вакцинированных дважды. То есть тех, кто сейчас болеют и умирают, мы их не защитили, потому что не было маркеров, как делала Европа", - подчеркнул он.
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Как сообщал Главред, власти пока не намерены проводить массовой кампании по вакцинации детей от COVID-19. Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на данный момент государство ставит перед собой задачу сделать прививки в первую очередь взрослым и пожилым людям. Вопрос может стать актуальным после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.
В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали новое заявление по поводу вакцинации для защиты от коронавируса. По словам директора CDC Рошель Валенски, люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом.