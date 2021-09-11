Умирают в 11 раз чаще: в США выяснили, что ждет не вакцинированных от COVID-19

Появилось новое исследование об єффективности вакцин от COVID-19 / УНИАН

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали новое заявление по поводу вакцинации для защиты от коронавируса.

По словам директора CDC Рошель Валенски, люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом, сообщает The Hill.

"Как мы демонстрируем исследованием за исследованием, вакцинация эффективна", - сказала она.

Что известно об исследовании эффективности вакцинирования от COVID-19

Отмечается, что в исследовании были задействованы более 600 тыс. человек.

В CDC уточнили, что невакцинированные с вероятностью более чем в 10 раз большей, чем привитые, могут быть госпитализированы при заражении коронавирусом. Также непривитые в 4,5 раза скорее заразятся им, нежели люди, прошедшие полный курс вакцинации.

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The Hill отмечает, что эта информация появилась вскоре после того, как президент США Джо Байден в своем телеобращении к нации в четверг огласил распоряжение, согласно которому все госслужащие должны быть вакцинированы от COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федеральных властей.

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Чуть более 75% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

Напомним, эксперты обнаружили, что на самом деле было в вакцине Moderna, которой получали прививки японцы. Оказалось, что это - нержавеющая сталь. Ранее из-за неизвестных частиц в стране приостановили использование трех партий этой вакцины.