Стало известно, какие примеси нашли в вакцине Moderna

В вакцине была нержавеющая сталь / УНИАН

Эксперты выяснили, чем является неизвестная субстанция, из-за наличия которой в Японии приостановили использование трех партий вакцины от коронавируса "Moderna". Оказалось, что это - нержавеющая сталь, пишет Reuters.

Между тем, загрязненную вакцину могли получить около полумиллиона человек. Более того, двое из них умерли после данной вакцинации.

Как известно, 26 августа японские власти обнаружили в нескольких десятках доз "Moderna" частицы примесей, размером в несколько миллиметров. Спустя несколько дней это снова повторилось.

Флаконы с примесями были произведены в Испании.

1 сентября Moderna и японская компания Takeda, которая распространяет вакцину в Японии, заявили о примесях. Позже сообщили, что в инъекциях была найдена нержавеющая сталь, которая используется в сердечных клапанах, искусственных суставах, в металлическом шовном материале и скобах.

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При этом, данные металлические частицы при введении в мышцу "могут вызвать местную реакцию, но маловероятно, что это приведет к другим побочным эффектам за пределами места инъекции".

"В связи с этим, ожидается, что инъекция частиц, идентифицированных в партиях в Японии, не приведет к повышенному медицинскому риску", - указано в сообщении

В Takeda предполагают, что частицы попали в вакцину в результате трения кусков металла в оборудовании, которое упаковывает флаконы.

Напомним, Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna после доклада о найденных во флаконах примесях неизвестного происхождения.