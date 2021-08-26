Япония приостанавливает использование вакцины Moderna после выявления неизвестных примесей

Вакцина от коронавируса Moderna / Reuters

Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna после доклада о найденных во флаконах примесях неизвестного происхождения, передает местное агентство Kyodo.

Сообщения об инородных примесях в вакцине поступили из восьми центров вакцинации в пяти японских префектурах – Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. По данным СМИ, примеси выявили в 39 флаконах с неиспользованной вакциной Moderna.

Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, запросил у американской биотехнологической фирмы экстренное зондирование и призвал медицинские учреждения не использовать какие-либо дозы Moderna, показывающие отклонения от нормы.

В то же время компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу. Сейчас японские медицинские учреждения и другие организации призвали временно не использовать вакцины Moderna.

Ранее в Moderna подтвердили, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от ковида. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых опасных штаммов.

Сейчас в фармацевтической компании находятся на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины. В отчете указывается, что третья доза дает устойчивый ответ против трех штаммов коронавируса, включая "Дельту.