Степанов пояснив, чи посилять локдаун комендантською годиною

Комендантська година / УНІАН

Керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив - введення комендантської години як заходи посилення коронавірусного локдауну в Україні не обговорюється. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження, відповідно, Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - сказав міністр.

За словами Степанова, коронавірусний локдаун в Україні поступово дає свої результати.

"Тут є інша річ: все, що нам потрібно — дотримуватися тих карантинних заходів, які є. Коли в Києві червоний рівень епідеміологічної безпеки і одночасно проходять ярмарки-це неприпустимо", - зазначив він.

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