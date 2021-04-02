Степанов пояснив, чи посилять локдаун комендантською годиною

Керівник МОЗ Максим Степанов ще раз нагадав українцям про необхідність неухильно дотримуватися абсолютно усіх норм коронавірусного локдауну.
Керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив - введення комендантської години як заходи посилення коронавірусного локдауну в Україні не обговорюється. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу Україна 24.
"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження, відповідно, Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - сказав міністр.
За словами Степанова, коронавірусний локдаун в Україні поступово дає свої результати.
"Тут є інша річ: все, що нам потрібно — дотримуватися тих карантинних заходів, які є. Коли в Києві червоний рівень епідеміологічної безпеки і одночасно проходять ярмарки-це неприпустимо", - зазначив він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.
- Віталій Кличко 31 Березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.