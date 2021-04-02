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Cтепанов объяснил, усилят ли локдаун комендантским часом

2 апреля 2021, 08:58
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Руководитель Минздрава Максим Степанов еще раз напомнил украинцам о необходимости неукоснительно соблюдать все нормы коронавирусного локдауна.

Комендантский час
Комендантский час / УНИАН

Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил ‒ введение комендантского часа как меры ужесточения коронавирусного локдауна в Украине не обсуждается. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", — сказал министр.

По словам Степанова, коронавирусный локдаун в Украине постепенно дает свои результаты.

"Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно — соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидемиологической безопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо", — отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
  • Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
Минздрав новости Украины локдаун
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