Cтепанов объяснил, усилят ли локдаун комендантским часом

Комендантский час / УНИАН

Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил ‒ введение комендантского часа как меры ужесточения коронавирусного локдауна в Украине не обсуждается. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", — сказал министр.

По словам Степанова, коронавирусный локдаун в Украине постепенно дает свои результаты.

"Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно — соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидемиологической безопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо", — отметил он.

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